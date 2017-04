NBA Draft - I Knicks perdono il tiebreaker con i T-Wolves

Continua il momento negativo per i New York Knicks che, nel sorteggio effettuato ieri con i Minnesota Timberwolves, hanno perso l'opportunità di avere la sesta chiamata assoluta all'NBA Draft 2017, aggiudicandosi invece la settima. Entrambe le squadre hanno però la possibilità di pescare prima nel caso in cui, una delle due o entrambe o una squadra con chiamate successive, dovessero essere sorteggiate per una delle prime tre scelte.

Con anche questo sorteggio fatto, si va sempre più delineandosi il quadro del prossimo Draft. Vediamo quali scelte sono già state assegnate

- i Minnesota Timberwolves scelta numero 6, mentre i New York Knicks scelta numero 7;

- i Portland Trail Blazers scelta numero 15, mentre i Chicago Bulls scelta numero 16;

- i Milwaukee Bucks scelta numero 17, mentre gli Indiana Pacers scelta numero 18;

- gli Atlanta Hawks scelta numero 19, mentre Portland scelta numero 20;

- i Toronto Raptors scelta numero 23, con a seguire gli Utah Jazz, gli Orlando Magic e i Trail Blazers con scelte dalla numero 24 alla 26.