NBA Playoff - Cleveland in ansia: J.R. Smith in dubbio per gara 3

Cleveland questa notte giocherà gara 3 del primo turno dei playoff contro gli Indiana Pacers, con il rischio di dover rinunciare a J.R. Smith. Uno degli uomini più fidati di LeBron James ha sofferto un infortunio al bicipite femorale in gara 2 e nel secondo tempo non è più tornato in campo. La risonanza magnetica non ha evidenziato nessun problema particolare, ma coach Tyronn Lue non è ancora certo di poterlo mandare in campo.

"Non mi piace stare fuori. Ci sono stato abbastanza." Queste le parole di uno Smith visibilmente stizzito dalla possibilità di dover saltare gara 3. Ha aggiunto che lui è prontissimo per il match di stanotte e vuole aiutare i compagni come non è riuscito a fare nella scorsa partita. Al suo posto è comunque pronto Iman Shumpert, che potrebbe partire in quintetto. Nel terzo quarto di gara 2 ha tenuto George a soli quattro punti, dando molta energia e mettendo a segno una tripla fondamentale nel parziale dei Cavs.

Lo stesso J.R. Smith ha molta fiducia nel suo compagno: "E' entrato, ha difeso molto bene, forzato un paio di palle perse e segnato due canestri importanti. E' rimasto professionale per tutta la partita, che è tutto quello che si può chiedere essendo un compito molto difficile. E' partito in quintetto a un certo punto della stagione quando io mi sono fatto male, non ha giocato gara 1 né il primo tempo di gara 2 ed è stato capace di entrare e fare il suo dovere. Bisogna togliersi il cappello di fronte a lui."