NBA - Blake Griffin fuori per il resto dei playoff

NBA Breaking News - Blake Griffin fuori per il resto dei playoff

La sfortuna dei Los Angeles Clippers non accenna a fermarsi e anche quest'anno li condanna nella post-season. Infatti Blake Griffin, stella della squadra assieme a CP3, non potrà più giocare in questi playoff a causa dell'infortunio subito all'alluce destro in gara 3 contro i Jazz.

Blake si è fatto male durante una penetrazione nel secondo quarto, anche se le circostanze sono poco chiare. Subito dopo essere atterrato ha iniziato a zoppicare ed è uscito dal campo. E' rientrato negli spogliatoi ma i raggi X svolti la sera stessa non hanno evidenziato fratture, per cui sperava di tornare a giocare il prima possibile. Gli ulteriori esami di quest'oggi hanno chiarito che l'infortunio non è così leggero e dovrà stare in panchina fino alla prossima stagione.

Griffin non è certo nuovo a degli infortuni, anzi si può dire che la sua giovane carriera è stata tormentata dai problemi fisici. Infatti lo scorso anno, sempre durante il primo turno dei playoff, si è fatto male al quadricipite sinistro ed ha dovuto rinunciare alla post-season. I Clippers non a caso hanno subito la rimonta di Portland (da 2-0 a 2-4) e sono usciti al primo turno; adesso coach Rivers dovrà inventarsi qualcosa per battere i Jazz, a partire dalla prossima gara che sarà domenica sera.