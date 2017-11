NBA - Vittoria casalinga dei Knicks sui Jazz; gli Hawks passeggiano contro i Kings

Fonte Immagine: Twitter.com/nyknicks

NEW YORK KNICKS - UTAH JAZZ 106-101

I New York Knicks continuano a vincere tra le mura amiche del Madison Square Garden, e nella notte riescono a domare gli Utah Jazz, che lontano da Salt Lake City sono ancora a secco di vittorie.

Nel pre partita a caricare i propri compagni ci pensa Kristaps Porzingis, che dichiara alla stampa come la sua squadra sia competitiva e pronta a lottare per una piazza ai playoffs. Parole che galvanizzano soprattutto Tim Hardaway Jr, che con il proseguire della stagione si sta affermando sempre di più come una opzione valida offensivamente, forse proprio come la seconda soluzione offensiva per coach Jeff Hornacek.

Per la terza volta in otto giorni al Garden, i Knicks mostrano un carattere d'acciaio, riuscendo a rimontare uno svantaggio in doppia cifra e a conquistare la vittoria. Stavolta è proprio Hardaway Jr a vestire i panni dell'eroe, riuscendo con una tripla in faccia a Joe Ingles, a 32.5 secondi dalla fine, a mettere in cassaforte la gara.

Fonte Immagine: Twitter.com/NBA

Top scorer della notte sono Tim Hardaway Jr. con ben 26 punti e Kristaps Porzingis, 22 e 8 rimbalzi per lui.

Ai Jazz non bastano i 19 punti del nativo di Westchester Donovan Mitchell, che gioca un'ottima partita nel suo ritorno a New York. Alla franchigia di Salt Lake City, non servono nemmeno i 30 punti di Rodney Hood, con la squadra di coach Quin Snyder che esce sconfitta dal Garden soprattutto dopo un terribile ultimo quarto chiusosi con 29-19 di parziale in favore dei padroni di casa.

NEXT GAME - Nella prossima gara, i New York Knicks, proveranno a conquistare la nona vittoria stagionale contro i Toronto Raptors, in trasferta all'Air Canada Center. Mentre gli Utah Jazz proveranno a conquistare la prima vittoria stagionale lontano dal parquet amico del Vivint Smart Home Arena, al Barclays Center contro i Brooklyn Nets di D'Angelo Russell.

ATLANTA HAWKS - SACRAMENTO KINGS 126-80

Gli Atlanta Hawks vincono alla Phillips Arena contro i Sacramento Kings e conquistano anche il record di franchigia per il più ampio margine di vittoria. Partita che non è mai in discussione, già a partire dal primo quarto, dove i padroni di casa riescono subito a mettere otto punti di margine dagli avversari, chiudendo i 12 minuti inaugurali avanti per 24-16.

Nel secondo quarto la squadra di Mike Budenholzer mette la contesa in cassaforte. DeWayne Dedmon archivia il primo tempo in doppia-doppia, con Tyler Cavanaugh che dà minuti di qualità ad Atlanta dalla panchina, con le triple realizzate ed un ottimo apporto difensivo. Il secondo periodo, quindi, termina con un Dedmon da 18 punti e 11 rimbalzi che permette agli Hawks di chiudere la prima metà di gara avanti di ben ventinove punti (64-35).

Nel secondo tempo, dopo aver visto l'esibizione di 21 Savage sul parquet, Atlanta continua il suo dominio, facendo assomigliare i Kings ad una squadra di G-League e portandosi con estrema facilità fino ai 40 punti di vantaggio, a metà quarto periodo, con il rookie John Collins che con un paio di schiacciate feroci fa sobbalzare i proprio fan dalla sedia. La partita si conclude con gli Atlanta Hawks in vantaggio di ben 46 punti, record di franchigia per vittoria con più ampio divario (126-80).

NEXT GAME - Nella prossima gara, gli Atlanta Hawks proveranno a conquistare la seconda vittoria consecutiva contro i Boston Celtics, primi ad Est, sempre tra le mura amiche della Phillips Arena. I Sacramento Kings proveranno a rifarsi contro i Portland Trail Blazers sul parquet amico del Golden 1 Center.