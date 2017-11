NBA - Washington espugna Miami, Cavs ancora vittoriosi

Hassan Whiteside & Marcin Gortat - Fonte immagine: www.twitter.com/NBA

I Wizards proseguono la loro buona stagione con la nona vittoria nonostante il calendario sia stato per lunghi tratti favorevole. Stavolta la vittima è Miami, che crolla d'improvviso nell'ultima frazione di gioco. Wall e Beal sono come al solito i trascinatori (27 il primo e 26 il secondo), mentre Whiteside fa registrare una doppia doppia da capogiro (14+21) e Dragic mette a segno 21 punti. I Cavaliers di LeBron James vincono la terza gara consecutiva, riducendo le distanze dalle avversarie ad Est. Anche questa volta la squadra di Lue riesce a rimontare nel secondo tempo e prende il largo nell'ultima frazione grazie a un superbo LeBron James da 31 punti, 6 rimbalzi e 8 assist. Per Charlotte torna in campo Batum ma i top scorer sono Kidd-Gilchrist e Walker, rispettivamente con 22 e 20 punti.

Miami Heat - Washington Wizards 93-102

Il primo parziale è proprio degli ospiti con un Morris ispiratissimo che segna da qualsiasi posizione. Whiteside fa sentire la sua presenza sotto canestro ma i suoi non segnano negli ultimi 2.40 minuti e per Wall è facile chiudere il primo quarto sul 30-19. Il secondo periodo è decisamente più equilibrato grazie anche ad un Tyler Johnson chirurgico ma quello che manca agli Heat è la difesa, che permette a Washington di mantenere il vantaggio senza troppa fatica. Dopo essere arrivati fino a cinque punti dagli avversari, Miami molla ancora e Wall riporta il vantaggio a +12 prima della pausa lunga. Nel terzo quarto la squadra di Brooks ha un clamoroso blackout di sei minuti in cui segna un solo punto e Dragic e compagni pareggiano il match. Si arriva all'ultima frazione di gioco con i padroni di casa avanti di tre punti ma il massimo vantaggio arriva persino a +7. Nell'ennesimo ribaltamento di questa partita, i Wizards riescono a rimettere le cose a posto grazie ai due top player John Wall e Bradley Beal, mentre gli Heat palesano i propri limiti offensivi. Il punto esclamativo sulla vittoria degli ospiti lo mette proprio Beal con quattro tiri liberi consecutivi che spezzano le gambe agli uomini di Spoelstra.

Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers 107-115

Il primo quarto del match è piuttosto equilibrato nonostante il vantaggio iniziale degli ospiti che però viene subito recuperato dagli Hornets. James è sensazionale e con cinque punti in fila nell'ultimo minuto regala ai suoi il +6. Cleveland va subito in difficoltà quando deve fare a meno del re e trovare altre fonti di gioco e Charlotte ne approfitta. Love ci prova a tenere i suoi contatto ma dall'altra parte c'è prima un Batum ritrovato e poi il solito Kemba Walker a realizzare il parziale che vale il 67-61 di fine primo tempo. I Cavs tornano a giocare come sanno e macinano canestri ma Kidd-Gilchrist risponde presente rimettendo in equilibrio la partita. L'affondo degli ospiti arriva ancora una volta negli ultimi istanti del terzo quarto con Wade e una tripla di Korver a fornire il vantaggio. Charlotte va in affanno in attacco e Cleveland prova subito a chiuderla con le triple di Channing Frye. James dimostra tutta la sua esperienza e capacità di controllare le partite non facendo mai avvicinare gli avversari e regalandosi la terza vittoria consecutiva.