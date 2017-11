NBA - Washington cede nell'ultimo quarto, Raptors ancora vittoriosi

Per Toronto arriva la sesta vittoria casalinga nella stagione contro una diretta avversaria per i primi posti della Eastern Conference. Washington, orfana di John Wall per dei problemi al ginocchio sinistro, resta in partita per tre quarti ma sente tremendamente l'assenza del proprio leader. Bradley Beal segna 27 punti, quasi tutti nel primo tempo, ma è l'unico a trafiggere con continuità la difesa canadese. I Raptors si affidano a un DeRozan spaziale da 33 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, con un Lowry anonimo da 10 punti e 4/9 dal campo.

Il match è piuttosto divertente per l'intensità messa in campo da entrambe le squadre, che però faticano un po' dal campo. Beal è l'unico rifinitore dei Wizards ma non può fare tutto da solo, mentre in difesa viene concesso molto spazio a Ibaka che non è perfetto dall'arco dei tre punti. A salvare i suoi ci pensa Oubre Jr. nel finale di quarto con un paio di giocate importantissime, altrimenti i Raptors avrebbero allungato grazie al gioco a due tra Lowry e il lungo di turno. Nel secondo quarto Toronto conferma le proprie doti offensive nel girare palla e trovano spesso punti facili sotto canestro. Fantastico l'ingresso di DeRozan che riesce a spezzare gli equilibri con 22 punti nel primo tempo (a cui risponde Beal con 23). Ad ogni modo Washington tiene botta e chiude il primo tempo a -4 tirando con un surreale 61.5% da tre punti (8/13) mentre i padroni di casa faticano in questo ambito (23.8%, 5/21).

I Wizards continuano a bombardare da tre punti e si riportano anche in vantaggio, ma senza Wall è difficile per loro essere continui. DeRozan continua la sua splendida partita non solo segnando, ma anche trovando le linee giuste per i compagni. Molto positivi anche i vari Siakam, Nogueira e Anunoby che con la loro energia mettono in difficoltà la squadra di Brooks. Il terzo quarto si conclude comunque sul +3 per Toronto e ci si avvia ad un ultimo periodo infuocato. Si riparte con ritmi molto più alti ma a causa anche delle difese più aggressive, arrivano diverse palle perse da entrambi i lati e riescce ad avvantaggiarsene Toronto grazie ad un gioco da quattro punti di Miles. Gli ospiti faticano tremendamente a trovare canestri anche con Bradley Beal, su cui la difesa avversaria ha fatto un ottimo lavoro. A ipotecare il match ci pensa Fred VanVleet con una tripla che vale il +8 a un minuto dalla fine e i Wizards sono costretti a cedere.