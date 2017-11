NBA - Heat corsari a Minnesota, Indiana resiste ai Raptors- Fonte immagine: www.twitter.com/MiamiHEAT

Miami, dopo aver interrotto la striscia positiva dei Celtics, fa un'altra vittima illustre, ovvero i Minnesota Timberwolves. La squadra di Thibodeau subisce un parziale nel primo tempo che risulterà decisivo, ottima la partita di Dragic con 20 punti ma anche di Whiteside con una doppia doppia (16+10). Vincono anche i Pacers in casa contro Toronto grazie a 21 punti di Victor Oladipo; male DeRozan con nove punti mentre Lowry si supera e ne mette a segno 24 con 8 rimbalzi e 7 assist.

Minnesota Timberwolves - Miami Heat 97-109

Il primo tempo è tutto a favore degli ospiti: le triple di Waiters e Dragic fanno volare Miami mentre gli avversari fanno tremendamente fatica contro la difesa schierata. I canestri per i Timberwolves arrivano soltanto nel finale di primo quarto in cui riescono a ridurre lo svantaggio fino a quattro punti. L'atteggiamento però non cambia e l'ottimo ingresso di Ellington dalla panchina aiuta gli Heat a riportarsi in doppia cifra di vantaggio. Wiggins segna di tanto in tanto ma non è costante e Miami chiude sul +10 dopo 24 minuti. Butler ci prova nel terzo periodo ma la difesa di Minnie non regge l'urto di Whiteside e compagni, che continuano a tenere il match sotto controllo. Nell'ultima frazione di gioco, gli Heat chiudono la partita subito con Ellington che continua a segnare da tre punti. Il +20 a pochi minuti dalla fine è una sicurezza e soltanto nel finale Towns e compagni riducono le distanze, senza però impensierire la squadra di Spoelstra.

Indiana Pacers - Toronto Raptors 107-104

Ottima la partenza dei Pacers con un Collison ispiratissimo sia da tre punti che quando deve passarla ai compagni. Il vantaggio però dura poco perché a quattro minuti dalla fine del primo quarto i padroni di casa smettono di segnare e Toronto, seppur faticando, riesce a rimanere nel match. E' proprio nel secondo quarto che vengono fuori i Raptors aggressivi a cui siamo abituati. Prima VanVleet trascina il quintetto delle riserve, poi è Lowry che non fa respirare Indiana e porta i suoi sul +10 a fine primo tempo. McMillan riesce a ricomporre i suoi nell'intervallo e al rientro in campo la squadra è completamente diversa. Ottimo l'atteggiamento difensivo, coadiuvato da due come Oladipo e Bogdanovic che segnano al momento giusto e riportano la partita in parità. Nell'ultimo quarto si gioca punto a punto ma i padroni di casa rimangono sempre concentrati e si tengono sempre qualche punto di vantaggio. Nel finale Toronto riesce a recuperare e può giocarsi il supplementare con un tiro di DeRozan che però non riesce a segnare; poco dopo l'errore da tre punti di VanVleet decreta la fine del match in favore dei Pacers.