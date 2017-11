NBA, Blazers all'ultimo respiro a Brooklyn. I Knicks cadono ad Atlanta

Damian Lillard. Fonte: NBA.com/Twitter

Trascinati da 34 punti di Damian Lillard, i Portland Trail Blazers di Terry Stotts riscattano la brutta sconfitta di Philadelphia vincendo al Barclays Center contro i Brooklyn Nets di Kenny Atkinson, al termine di una gara estremamente combattuta. Male in trasferta invece i New York Knicks di Jeff Hornacek, k.o. ad Atlanta contro gli Hawks di Mike Budenholzer (15 punti di Marco Belinelli).

Brooklyn Nets - Portland Trail Blazers 125-127

Al Barclays Center coach Stotts schiera Pat Connaughton in quintetto, per Al-Farouq Aminu, mentre dall'altra parte ecco Tyler Zeller da centro. Il primo quarto è tutto a favore dei Nets, che eseguono bene in attacco, trovano punti dall'ex Allen Crabbe, da Rondae Hollis-Jefferson e da Demarre Carroll. Portland è tenuta a galla da un fantastico Damian Lillard che, tra canestri dall'arco e tiri in avvicinamento, domina la scena per gli ospiti. Alla prima pausa lo score è di 32-23, ma la second unit di Portland ricuce lo svantaggio, grazie soprattutto a Evan Turner, in accoppiata con C.J. McCollum. Jusuf Nurkic viene finalmente coinvolto in attacco e inizia a dominare, ma dall'altra parte Brooklyn continua a segnare, prima con Harris, Kilpatrick e Allen, poi con Dinwiddie. Ancora Nurkic e McCollum chiudono il primo tempo sul 53-51, e nella ripresa la gara rimane a lungo sul filo dell'equilibrio. Per i padroni di casa c'è uno scatenato Spencer Dinwiddie in cabina di regia, coadiuvato dal solito Hollis-Jefferson, mentre dall'altra parte Lillard (tripla da distanza siderale per chiudere il periodo), McCollum e Nurkic inseguono per Stotts. La gara si decide nell'ultimo quarto: più volte i Nets sembrano trovare la fuga giusta, grazie a Joe Harris e Caris LeVert, ma i Blazers non mollano mai, affidandosi a C.J. McCollum. Nel finale Shabazz Napier trova i punti del sorpasso, poi Dinwiddie pareggia a quota 123, ed è infine Jusuf Nurkic a farsi prima stoppare dal rookie Allen e poi - nella stessa azione - a segnare da sotto su pasticcio di LeVert. Vincono dunque a fatica gli ospiti, tra le prime otto della Western Conference.

Brooklyn Nets (6-12). Punti: Dinwiddie 23, Hollis-Jefferson 17, LeVert 14, Harris 13, Crabbe 12, Carroll, Booker e Zeller 10. Rimbalzi: Carroll 9. Assist: Dinwiddie 6.

Portland Trail Blazers (11-8). Punti: Lillard 34, Nurkic 29, McCollum 26, Turner 13. Rimbalzi: Nurkic 15. Assist: Lillard 9.

Atlanta Hawks - New York Knicks 116-104

Non c'è Enes Kanter (sostituito da Kyle O'Quinn) per coach Hornacek alla Philips Arena di Atlanta, mentre per i padroni di casa ecco il rookie John Collins in quintetto, per Ersan Ilyasova. Il primo quarto dei Knicks è praticamente perfetto, soprattutto in attacco, dove gli ospiti eseguono alla perfezione, trovando triple con Kristaps Porzingis e Courtney Lee. Il lettone domina, nonostante Dedmon risponda dall'altra parte del campo, insieme a Schroder e Prince. Tim Hardaway si conferma realizzatore, Ntilikina va a bersaglio persino dall'arco, Hernangomez sotto canestro, e New York è avanti 24-39 dopo dodici minuti. Prevedibile la reazione degli Hawks con Ersan Ilyasova, Kent Bazemore e Marco Belinelli, con i Knicks che continuano però a rimanere in vantaggio, grazie ai punti di Doug McDermott e ancora di Hardaway. Il finale di primo tempo è di Dennis Schroder, che manda tutti negli spogliatoi sul punteggio di 59-67. Male invece l'approccio dei Knicks nella seconda frazione: le palle perse costano l'aggancio agli uomini di Hornacek, mentre è Atlanta è più reattiva, pareggia i conti con Dewayne Dedmon, sfonda con il rookie John Collins e trova sempre Schroder nei momenti di difficoltà. La gara rimane comunque in equilibrio, perchè New York replica a sua volta con i soliti Porzingis e Lee, chirurgici nello spegnere l'entusiasmo del pubblico di casa, e con le iniziative di un Hardaway sempre più convincente. Jarrett Jack fa girare la squadra dall'alto della sua esperienza, ed è con il secondo quintetto che però i Knicks affondando nel periodo decisivo: altre palle perse regalano convinzione agli Hawks, che eseguono alla grande sotto pressione, trovano due triple a testa da Marco Belinelli e Taurean Prince, altri punti da Dedmon e Schroder, per chiudere definitivamente i conti con largo anticipo. Non bastano ai Knicks le prestazioni di Porzingis e Lee: il mal di trasferta è ancora evidente.

Atlanta Hawks (4-15). Punti: Schroder 26, Dedmon 16, Belinelli 15, Collins e Prince 13, Bazemore 11, Ilyasova 10. Rimbalzi: Prince 8. Assist: Schroder 8.

New York Knicks (10-8). Punti: Porzingis 28, Lee 26, Hardaway 22, Jack 10. Rimbalzi: Hernangomez 7. Assist: Jack 14.