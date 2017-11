NBA, Utah batte i Bucks. Griffin salva i Clippers a Sacramento

Blake Griffin. Fonte: Clippers.com

Nella notte NBA vincono in casa, sul parquet amico della Vivint Smart Home Arena, gli Utah Jazz di Quin Snyder, che superano i Milwaukee Bucks di Jason Kidd, nonostante 27 punti e 13 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Rimonta importante dei Los Angeles Clippers di Doc Rivers al Golden1 Center di Sacramento contro i Kings di Dave Jorger: devisivo Blake Griffin, con 33 punti e con il tiro della vittoria a pochi secondi dalla fine.

Utah Jazz - Milwaukee Bucks 121-108

I Bucks continuano il loro giro di trasferte a Ovest, e a Salt Lake City parte ancora il giovane Payton in quintetto da point guard. Primo quarto estremamente equilibrato, che vede Utah muovere bene il pallone e trovare punti con Joe Ingles e Donovan Mitchell, mentre gli ospiti rispondono con Khris Middleton e Tony Snell. Buono l'impatto di entrambe le panchine, con Thabo Sefolosha e Malcolm Brogdon sugli scudi da una parte e dall'altra. Il primo quarto si conclude così sullo score di 31-30, e Milwaukee rimane in scia grazie al solito Giannis Antetokounmpo, inarrestabile quando attacca il ferro, e a un Brogdon chirurgico. Ricky Rubio è in buona serata al tiro, così come Joe Ingles, ma sono Rodney Hood, Alec Burks e Ekpe Udoh a dare qualcosa in più dalla panchina per Snyder. Anche Neto partecipa ai canestri dei Jazz, con Antetokounmpo e Middleton a tenere a galla i Bucks, sotto 64-57 all'intervallo lungo. Alla ripresa delle operazioni ecco scatenarsi finalmente Eric Bledsoe: l'ex giocatore dei Suns va a bersaglio dall'arco e in contropiede, pareggiando a quota 76 insieme al greco, dominante nei pressi del ferro (nonostante una gran stoppata subita da Derrick Favors, che duella sotto canestro con John Henson). Brogdon prosegue nella sua serata positiva dal punto di vista realizzativo, esattamente come Tony Snell: si giunge così al quarto quarto con la gara ancora in bilico, risolta poi dalle triple e dalle gran giocate del rookie Donovan Mitchell, in accoppiata con il solito Rodney Hood. Vince dunque Utah, in attesa di ritrovare Rudy Gobert.

Utah Jazz (9-11). Punti: Mitchell 24, Hood 21, Favors 16, Ingles 15, Rubio 11. Rimbalzi: Favors 6. Assist: Ingles 9.

Milwaukee Bucks (9-9). Punti: Antetokounmpo 27, Brogdon 19, Bledsoe e Snell 18, Henson 11. Rimbalzi: Antetokounmpo 13. Assist: Bledsoe 7.

Sacramento Kings - Los Angeles Clippers 95-97

A Sacramento Doc Rivers conferma Lou Williams in quintetto, nel backcourt insieme al figlio Austin, mentre dall'altra parte non ci sono novità per coach Jorger. Buon avvio dei Kings, in particolar modo con i lunghi, Zach Randolph e Skal Labissiere, con i Clips costretti subito a inseguire. Ci pensa Blake Griffin a tenere a contatto gli ospiti, insieme ad Austin Rivers. Discreto l'impatto dalla panchina dei vari Thornwell, Evans, Harrell e Dekker, migliore quello di Willy Cauley-Stein, Bogdan Bogdanovic e Buddy Hield per Sacramento. Dopo una lunga serie di tentativi di allungo mai andati a buon fine, i padroni di casa pescano l'accelerata giusta alla fine del secondo quarto, quando anche George Hill va a segno in contropiede e De'Aaron Fox dà segni di vita. Il primo tempo si conclude così con i Kings nettamente avanti sul 61-47, sopra di diciotto lunghezze all'inizio del terzo quarto. Qui gli uomini di Jorger sbandano però clamorosamente, non riuscendo più a segnare neanche un canestro: ne approfittano gli ospiti, trascinati dalle triple impossibili di Lou Williams e dalla voglia di un inarrestabile Blake Griffin. Solo Bogdanovic e Hield provano a reagire per Sacramento, che però nel periodo mette a referto la miseria di nove punti, ed è costretta a inseguire nel finale. Rivers, Jordan e Wesley Johnson sembrano mettere in cassaforte il risultato per i Clippers, che si lasciano però rimontare fino al 95 pari da uno strepitoso Buddy Hield, che trivella dall'arco il canestro avversario. Gara che si decide quindi in volata: nel possesso decisivo Blake Griffin segna un difficile canestro in faccia alla difesa competente di Cauley-Stein e regala un sorriso a Doc Rivers, anche perchè dall'altra parte a Hield non riesce l'ultimo miracolo.

Sacramento Kings (5-14). Punti: Hield 27, Randolph 17, Hill e Bogdanovic 10. Rimbalzi: Randolph 7. Assist: Randolph, Hill, Fox e Cauley-Stein 3.

L.A. Clippers (7-11). Punti: Griffin 33, Williams 18, Rivers 14. Rimbalzi: Jordan 16. Assist: Williams 8.