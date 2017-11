NBA - San Antonio sorride, è pronta a riabbracciare il suo 'totem' Tony Parker

Fonte: Official Twitter Tony Parker

Finalmente, il momento tanto atteso in quel di San Antonio (e non solo) sta per arrivare. La point guard francese Tony Parker, dopo mesi trascorsi in infermeria, è pronto a scendere nuovamente in campo e fare il suo debutto stagionale in questa regular season. Parker fu costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico in seguito alla rottura del tendine del quadricipite sinistro durante le scorse semifinali di Conference giocate contro gli Houston Rockets. Coach Popovich, mercoledì scorso, prima che la squadra avesse perso sul parquet dei Pelicans, aveva confermato: "Sono onesto, credo che Tony rientra presto, molto presto".

Il playmaker degli speroni, ormai trentacinquenne e dunque non più giovanissimo, ha seguìto insieme ai dottori tutto l'iter riabilitativo, dopodichè è stato impiegato in G-League per fargli riprendere confidenza con il campo ed una condizione fisica accettabile. Quando a fine settembre si è presentato al Pop per il training camp, il giocatore è stato autorizzato ad allenarsi con il resto del gruppo, e Parker ha così accelerato i tempi. In poco più di un mese e mezzo si è rimesso al passo con i compagni, pronto al debutto. "L'intervento è ok, poi ho impiegato un mese, un mese e mezzo per rimettermi in forma e riavere una gamba più forte, dopo il brutto infortunio". Parole e musica del play, bandiera degli Spurs, che ad un certo punto ha visto la sua carriera a rischio: "Sono batoste, è vero, ma sono sincero, non ho mai considerato l'ipotesi di smettere. Ero molto frustato perchè la squadra stava giocando molto bene, ci stavamo preparando a disputare le Finali di Conference contro i Golden State Warriors ed il pensiero di non esserci ma ha intristito. Immediatamente, però, ho pensato di rimettermi in forma, lavorare, giorno dopo giorno, e ritornare ad essere protagonista in campo, ciò che amo fare". Per non correre il rischio che qualche sua dichiarazione potesse essere fraintesa, ha postato anche un messaggio sul suo profilo Facebook. Poche parole, ma chiare: "Sono pronto, sto per tornare sul parquet nella sfida contro Dallas!"

Il ritorno di Parker certamente rafforza una squadra che è ancora alle prese con un'altra grave assenza, quella di Kawhi Leonard, il quale si sta ancora riprendendo dalla fastidiosa tendinopatia al quadricipite. In attesa di riabbracciare l'ala, Gregg Popovich si gode il pieno recupero del suo playmaker: "Tony ha subìto un brutto infortunio, ma ha avuto una gran forza interiore nel mettersi in testa di ritornare. Per certi versi, il suo infortunio era più grave di quello di Kawhi. Ora sta bene ed è pronto per tornare a giocare". Appuntamento questa notte, all'AT&T Center contro i Dallas Mavericks. San Antonio andrà alla conquista della tredicesima W stagionale con un'arma affilata in più.