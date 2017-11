NBA - Houston senza freni, sconfitta Brooklyn; derby texano agli Spurs

Fonte: Official Twitter Houston Rockets

HOUSTON ROCKETS - BROOKLYN NETS 117-103

Non si ferma Houston, coglie la quinta vittoria di fila ed approfitta della contemporanea (o quasi) sconfitta interna dei Warriors per rafforzare la propria leadership ad Ovest. Pioggia di triple al Toyota Center (89 totali, 50 per i Rockets, 39 quelle tentate dagli ospiti), e d'altronde c'era da aspettarselo tra due squadre che prediligono il 'corri e tira'. Il canovaccio della gara è scontato: in back to back, reduce dalla vittoriosa trasferta di Memphis, i Nets fanno fatica a contenere l'attacco atomico dei 'razzi', e concedono ben 42 punti ad Harden e soci nei primi 12' minuti. Houston tiene in pugno gli avversari, ma nel terzo quarto qualcosa cambia perchè coach Atkinson si inventa una difesa 'simil-zona' che manda in confusione i padroni di casa. Dinwiddie (14 punti), e soprattutto Whitehead (24), con il massimo sforzo riportano i newyorchesi fino al -4 (71-67), ma Huston, trovando la soluzione per disinnescare la difesa avversaria, ritorna a correre, con la premiata ditta Harden (37+10+8) e Capela (20), i quali confezionano nel finale i canestri della vittoria.

Houston Rockets - Punti: Harden 37, Capela 20, Anderson 13. Rimbalzi: Harden 10. Assist: Paul 14.

Brooklyn Nets - Punti: Whitehead 24, Dinwiddie 14, LeVert 13. Rimbalzi: Kilpatrick 6, Acy 6, Mozgov 6. Assist: Dinwiddie 6.

SAN ANTONIO SPURS - DALLAS MAVERICKS 115-108

Gli Spurs riabbracciano dopo tanti mesi d'assenza Tony Parker e vanno a prendersi la tredicesima vittoria stagionale nel derby texano contro Dallas. Se nel primo tempo i Mavs sembrano seriamente intenzionati a compiere lo scalpo agli speroni, chiudendo in vantaggio entrambi i primi quarti (23-21 al 12', 53-46 alla pausa lunga), nel secondo tempo la musica cambia. Aldridge si erge a protagonista e spinge SA al successo grazie ai suoi 33 punti infarciti con 10 rimbalzi catturati. Il parziale di 31-22 permette ai padroni di casa di operare il sorpasso, non voltandosi più indietro. A Dallas non bastano i 38 punti combinati della coppia Matthews-Smith jr (19 a testa) e gli 11 di un positivo ed intramontabile Nowitzki (più 4 rimbalzi e 2 assist, 4/7 dal campo). Gasol, da secondo violino offensivo, ne aggiunge 25, San Antonio manda altri quattro giocatori in doppia cifra, ma non la point guard francese, il quale al rientro viene centellinato da coach Popovich che lo lascia in campo solo 16' minuti. Per lui 6 punti realizzati e 4 assist.

San Antonio Spurs - Punti: Aldridge 33, Gasol 25, Mills 12, Anderson 12, Green 12. Rimbalzi: Anderson 10, Aldridge 10. Assist: Mills 5, Green 5, Anderson 5.

Dallas Mavericks - Punti: Matthews 19, Smith jr 19, Barnes 13, Harris 13. Rimbalzi: Barnes 8. Assist: Barea 6.