NBA, i Grizzlies esonerano David Fizdale. Squadra a Bickerstaff

David Fizdale. Fonte: Monday Morning QB Twitter

Dopo un buon inizio di stagione, otto sconfitte consecutive sono state fatali a David Fizdale, ormai ex allenatore dei Memphis Grizzlies, licenziato poche ore fa dalla franchigia del Tennessee, anche per un rapporto non idilliaco con Marc Gasol, una delle due stelle della squadra, insieme a Mike Conley. Non un fulmine a ciel sereno, ma di certo una mezza sorpresa, perchè lo scorso anno Fizdale, ex assistente di Erik Spoelstra a Miami, aveva condotto i Grizzlies ai playoffs del selvaggio West, perdendo in sei gare al primo turno contro i San Antonio Spurs.

Ad annunciare l'esonero del coach, il general manager Chris Wallace, con un comunicato ufficiale: "Al termine di complete valutazioni - le sue parole - ho deciso che un cambiamento in corsa fosse necessario, per andare avanti e dare alla squadra e alla franchigia le migliori possibilità di successo per questa stagione e per il futuro. Coach Fizdale ha rappresentato con orgoglio i Grizzlies e la città di Memphis, e gli auguriamo il meglio per il proseguimento della sua carriera". La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta subita domenica notte in casa, al FedEx Forum, contro i Brooklyn Nets di Kenny Atkinson. Una gara praticamente mai giocata dai Grizzlies, finita dopo tre quarti, al punto che nell'ultimo periodo Fizdale aveva deciso di lasciar seduti i suoi titolari, puntando sull'energia e sull'orgoglio delle seconde linee. Una mossa che però non è stata gradita da Marc Gasol, furioso nelle dichiarazioni post-partita, sintomo di una rottura evidente con l'allenatore. L'esonero di Fizdale ha scatenato anche una serie di polemiche social, con Dwyane Wade e LeBron James schieratisi in difesa del loro vecchio sodale ai tempi di Miami. Anche altri allenatori NBA, come Tyronn Lue e Terry Stotts hanno mostrato solidarietà a Fizdale, che da oggi verrà sostituito da un membro del suo stesso staff, J.B. Bickerstaff, interim coach (come Jay Triano ai Phoenix Suns), già sulla panchina degli Houston Rockets due stagioni fa, dopo l'esonero di Kevin McHale.