NBA, Blake Griffin fuori due mesi

Blake Griffin. Fonte: LA Clippers/Twitter

Il derby di Los Angeles di due notti fa ha regalato una vittoria ai Clippers di Doc Rivers, ma ha anche lasciato in eredità un brutto infortunio, occorso al miglior giocatore di Lob City. Blake Griffin, trascinatore dei Clips dopo l'addio estivo di Chris Paul, si è infatti procurato una distorsione al ginocchio sinistro, con interessantamento del legamento collaterale mediale. Nessun danno strutturale, come evidenziato dagli esami cui si è sottoposto Griffin ventiquattro ore dopo la gara, ma una torsione innaturale dell'articolazione (contatto con il compagno di squadra Austin Rivers), che lo costringerà a saltare i prossimi due mesi di regular season, secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di Espn. Quello di Griffin non è il primo infortunio che i Clippers sono costretti a fronteggiare. In circa un mese e mezzo di stagione regolare, la franchigia di proprietà di Steve Ballmer ha infatti visto andare k.o. altri tre elementi del quintetto titolare, come Milos Teodosic, Danilo Gallinari e Patrick Beverley (per quest'ultimo stagione finita, operato pochi giorni fa per ricomporre una microfrattura al ginocchio).

Altra annata disgraziata dunque per i Clips di Doc Rivers, che dovranno ora con ogni probabilità dire addio alle residue speranze di partecipare ai playoffs della Western Conference, considerato anche il valore della concorrenza. Non c'è infatti nel roster dei californiani un giocatore in grado di rimpiazzare Griffin, per fisicità e importanza nel ruolo, anche se la sua posizione potrebbe essere occupata ora da Sam Dekker, prodotto da Wisconsin ed ex giocatore degli Houston Rockets. L'infortunio del numero trentadue rappresenta comunque un'occasione per Rivers di varare un quintetto con un unico lungo, vale a dire con il sempre più deludente DeAndre Jordan, al centro in questi giorni in cronache di mercato (scambio con i Cavs con Tristan Thompson, si vocifera), e con quattro esterni, tra cui l'azzurro Danilo Gallinari. Non è comunque la prima volta che i Clippers devono fare a meno di Griffin per infortunio: lo scorso anno Blake fu costretto a saltare diciotto partite di regular season per un problema al ginocchio (operazione), oltre che la serie contro gli Utah Jazz durante il primo turno di playoffs a Ovest. Situazione simile anche nel 2015-2016, con la frattura della mano dopo un pugno rifilato a un magazziniere, e un altro infortunio in postseason, in quel caso contro i Portland Trail Blazers. Tutte serie poi perse dai Clippers, che però in questa stagione potrebbero non partecipare ai playoffs: pesa l'assenza di Chris Paul, passato in estate agli Houston Rockets per comporre un backcourt da sogno con James Harden.