NBA - I Cavaliers suonano la nona. Kevin Love affossa gli Heat

Fonte: Official Twitter Cleveland Cavaliers

CLEVELAND CAVALIERS - MIAMI HEAT 108-97

LeBron James e Dwyane Wade di nuovo faccia a faccia con il loro passato, ma nella sfida tra Cavaliers e Heat a brillare di luce propria è la 'stella' Kevin Love che con i 38 mandati a referto guida al successo la sua squadra, alla nona W di fila. Schierato come pivot, il numero '0' è un arma davvero affilata per coach Lue, che una volta entrato in ritmo è davvero difficile da arginare. Serata fantastica per l'ex Timberwolves, 10/16 al tiro, 4/6 dall’arco dei 3 punti e soprattutto 14/17 dalla lunetta in soli 25' minuti di utilizzo. La chiave è stata proprio l’incapacità da parte dei vari Whiteside, Olynyk e Richardson di riuscire ad accoppiarsi con lui, costretti inutilmente a caricarsi di falli. 21 punti li aggiunge James, il quale però macchia la sua prestazione con l'espulsione - la prima in carriera - per aver protestato veementemente contro l'arbitro in seguito ad un suo tentativo di penetrazione non frenato dall'arbitro con un fallo. Wade, da terzo violino, ne manda a bersaglio 17, mentre per gli Heat, apparsi in sofferenza dal 1' al 48', non bastano i 21 di un volitivo Waiters e la produzione del rookie Adebayo in uscita dalla panchina (19 punti e 6 rimbalzi).

Cleveland parte subito forte, in quinta marcia. Love è uno spettacolo, sia sotto i tabelloni che da oltre l'arco dei 7 metri e 25. James e Wade non si perdono tra i ricordi del loro passato ed immediatamente prendono confidenza con il canestro. A metà primo quarto i Cavs raggiungono la doppia cifra di vantaggio, Spolestra prova continuamente a cambiare marcatura sul Beach Boy, ma senza guadagnare alcun profitto. Waiters con un paio di triple prova a svegliare i suoi dal torpore generale, ma la Cleveland ammirata nelle ultime partite è una macchina quasi perfetta in attacco (in difesa concede ancora un pò troppo) ed alla pausa lunga la gara prende già una piega ben definita (73-46 per i padroni di casa). LeBron si rende protagonista di un paio di stoppate da urlo, una esibita quando i Cavs sono addirittura sul +33. Dragic e Olynyk provano una timida reazione, l'energia di Adebayo frutta il -17, ma Wade è la scintilla per il nuovo controparziale che conduce i Cavaliers nel porto sicuro della vittoria.

Cleveland Cavaliers - Punti: Love 38, James 21, Wade 17. Rimbalzi: James 12. Assist: James 6.

Miami Heat - Punti: Waiters 21, Adebayo 19, Richardson 15. Rimbalzi: Whiteside 14. Assist: Waiters 7.