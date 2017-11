NBA - Golden State la spunta coi Lakers all'overtime, i Nets passano a Dallas - Fonte immagine: www.twitter.com/NBA

Brooklyn conquista la sfida per gli ultimi posti contro Dallas in un finale concitato. Il top scorre è DeMarre Carroll con 22 punti mentre Booker fa registrare una doppia doppia da 16+10 rimbalzi. Per i Mavs si fa notare Maxi Kleber con 16 punti a referto, e il solito Barnes che piazza 17 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Vincono anche i Warriors dopo un supplementare allo Staples contro i Lakers. Curry e Durant segnano rispettivamente 28 e 29 punti, ma Ingram è dominante per larga parte del match con 32 punti.

Dallas Mavericks - Brooklyn Nets 104-109

Dallas parte bene con Nowitzki che come al solito prende diversi tiri nei primi possessi prima di essere sostituito. A fare la differenza nel primo quarto è Kleber con 12 punti che portano i suoi anche in doppia cifra di vantaggio. Brooklyn chiude il primo quarto sotto di sei punti ma riparte meglio a grazie ai canestri di Booker il match torna i parità. LeVert e Dinwiddie si mettono in ritmo da tre punti e i Mavs rischiano di affondare con qualche calo offensivo di troppo. Ad ogni modo il match rimane equilibrato e si conclude il primo tempo sul 48-47 per gli ospiti. Nella seconda parte si segna di più ma gli equilibri rimangono tali. Carroll è chirurgico da tre punti ma Dallas risponde sempre, prima con Powell e poi con Matthews. Il +4 per i Nets di fine terzo quarto serve a poco perché i Mavericks riagganciano facilmente gli avversari. Dinwiddie è ancora protagonista e sembra consegnare la vittoria ai suoi ma Barea non ci sta e con due canestri consecutivi riapre i giochi. Harris e Dinwiddie sbagliano dalla lunetta sul +3 ma Dallas non ha l’occasione di pareggiare perché Brooklyn riesce a raccogliere il rimbalzo offensivo e a chiudere una volta per tutte la partita.

Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 123-127

I Lakers sono così preoccupati dalle triple di Golden State e dalle giocate dei top player che lasciano molto spazio in mezzo all’area per giocatori come Pachulia e Bell Curry è bravissimo a trovarli e Golden State vola sul +10 a fine primo quarto. Nel secondo quarto entra in gioco anche KD ma a fare la differenza è Brandon Ingram che riesce nella rimonta con 14 punti nel primo tempo. Molto positivo anche Randle che rifinisce sotto canestro e i Lakers si trovano avanti di 4 alla fine del primo tempo. Golden State sembra poter iniziare come al solito nel terzo quarto e fare un parziale decisivo grazie alle triple di Curry e Thompson ma Lonzo Ball ha altre idee. Per lui arrivano tre triple che permettono ai suoi di restare nel match e chiudere in perfetta parità a 12 minuti dalla fine. L’ultima frazione di gioco è molto intensa ma nessuna delle due squadre riesce a prendere un vantaggio. Il +5 di GSW viene prontamente recuperato da Clarkson a due minuti dalla fine il match si fa interessante. Il canestro e tiro libero supplementare mandano i Lakers sul +3 ma come al solito ci pensa Durant che gli risponde con una tripla a 50 secondi dalla fine. Non segna più nessuno, neanche Ingram sulla sirena che ha l’opportunità di giocarsi un uno contro uno ma sbaglia ad appoggiare al ferro. L’overtime è a dir poco dominato da Stephen Curry: 13 punti che spezzano le gambe ai Lakers, i quali provano a restare a galla ma ormai Golden State si è assicurata la vittoria.