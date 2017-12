NBA - Irving ed Horford brillano, Boston fa a fette i 76ers

Fonte: Official Twitter Boston Celtics

BOSTON CELTICS - PHILADELPHIA 76ERS 108-97

Boston trova la diciannovesima vittoria stagionale battendo Philadelphia al TD Garden davanti al pubblico amico. E' Kyrie Irving a prendersi il proscenio, realizzando 36 punti, dimostrandosi ancora una volta leader della squadra. Penetrazioni favolose chiuse andando al ferro con irrisoria facilità, tiro dalla lunga distanza efficacissimo. Uncle Drew è una risorsa dal valore inestimabile per coach Brad Stevens. Chiude con una statline da 36 punti, 4 rimbalzi e 3 assist, con 12/21 al tiro. Chi lavora nell'oscurità, però ha la stessa efficacia di Irving, è Al Horford, il quale non riceve mai abbastanza credito per quello che fa ma risulta essere molto importante nell'economia del gioco dei Celtics. L'ex Atlanta tira 9/12 dal campo per 21 punti, conditi anche da 8 rimbalzi e 5 assist. Una sicurezza. Philadelphia si presenta in Massachussets senza Joel Embiid, e paga l'assenza del camerunense lasciando il più delle volte l'area sguarnita di fronte ai giochi degli avversari. La doppia doppia di Dario Saric (18+10), i 17 di JJ Redick ed i 15 di Ben Simmons non permettono alla franchigia della Città dell'Amore Fraterno di uscire vittoriosa dal TD Garden.

I 76ers, mutilati dall'assenza di Big Jojo, non hanno molto scampo e sono costretti ad inchinarsi dinnanzi alla capolista della Eastern Conference. Boston, dopo essere passata a condurre nel primo quarto, senza però mai scappare nel punteggio, piazza un parziale di 11-3 sul finire della seconda frazione, andando al riposo lungo avanti di 10 punti (54-44). Philly però rimonta, in virtù dei canestri di Redick e Simmons, in mancanza di Embiid i più talentuosi nel roster degli ospiti, per distacco rispetto a tutto il resto della compagnia. Vivi i 76ers, che mettono addirittura il naso avanti, toccando il +2. Ma Boston ha intenzione di vincerla, e confenziona un altro parziale sul finire di tempo, affrontando così l'ultima pausa avanti di 5 (76-71). Poi, i Celtics partono a razzo negli ultimi 12' minuti. Realizzano 7 dei primi 11 tiri, ed approfittando del black out offensivo di Philly, rimettono un cuscino abbastanza ampio tra loro e gli avversari. La ciliegina sulla torta la mette Irving, mettendo a referto 9 dei suoi 36 punti nel quarto quarto, consegnando la vittoria ai suoi.

Nota a margine, una piccola considerazione sulle prime 20 partite in NBA del rookie australiano Ben Simmons. 18 punti, 9 rimbalzi e 7 assist di media a partita, queste le sue cifre. E' l'unica matricola nella storia della lega - insieme ad Oscar Robertson - a far registrare questi numeri dopo le prime venti apparizioni in NBA.

Boston Celtics - Punti: Irving 36, Horford 21, Morris 17. Rimbalzi: Theis 8. Assist: Smart 8.

Philadelphia 76ers - Punti: Saric 18, Redick 17, Simmons 15. Rimbalzi: Saric 10. Assist: Simmons 7.