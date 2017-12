NBA, successi esterni di Bucks e Jazz contro Portland e Clippers

Fonte: NBA.com/Twitter

Un Giannis Antetokounmpo dominante (20 punti, 9 rimbalzi e 5 assist) è il principale protagonista della vittoria dei Milwaukee Bucks di Jason Kidd al Moda Center di Portland contro i Trail Blazers di Terry Stotts. Successo in trasferta anche per gli Utah Jazz di Quin Snyder, che passano allo Staples Center di Los Angeles contro dei Clippers in emergenza.

Portland Trail Blazers - Milwaukee Bucks 91-103

Quintetti confermati al Moda Center di Portland, con Pat Connaughton ancora da guardia titolare per i padroni di casa. L'inizio è però da incubo per i Blazers, reduci da un giro di trasferte a Est, perchè Giannis Antetokounmpo ed Eric Bledsoe sono imprendibili: il greco arriva al ferro quando vuole, l'ex Sun è una spina nel fianco, a segno sia dalla lunga distanza che in penetrazione. Anche Khris Middleton partecipa alla festa del primo quarto targato Bucks, con cinque punti consecutivi nel finale, per lo score di 21-33. Portland accenna a una reazione in apertura di secondo periodo, con Evan Turner e C.J. McCollum, ma dall'altra parte ecco Malcolm Brogdon, abile a rimettere le cose a posto insieme a John Henson. La fotografia della partita sta tutta negli ultimi possessi del primo tempo, quando sia C.J. McCollum che Damian Lillard vengono stoppati con perdite da un Giannis Antetokounmpo devastante, che non fa prigionieri e manda tutti negli spogliatoi sul 45-60. Anche alla ripresa delle operazioni i Blazers rimangono piatti, poco vivi, con Damian Lillard e C.J. McCollum a segno in maniera estemporanea, mentre dall'altra parte Bledsoe è imprendibile e Middleton un cecchino. Il vantaggio dei Bucks supera ampiamente le venti lunghezze, per la disperazione di coach Stotts, che non trova mai le contromisure giuste. Solo nel quarto quarto i padroni di casa sembrano scuotersi, con Jusuf Nurkic grande protagonista, ma è troppo tardi, anche perchè Malcolm Brogdon e ancora Bledsoe chiudono i conti per gli ospiti, che si aggiudicano in scioltezza una gara importante.

Portland Trail Blazers (13-9). Punti: Nurkic 25, Lillard 18, McCollum 15. Rimbalzi: Nurkic 11. Assist: Lillard 7.

Milwaukee Bucks (11-9). Punti: Middleton 26, Bledsoe 25, Antetokounmpo 20, Henson 13, Brogdon 10. Rimbalzi: Henson 10. Assist: Antetokounmpo 5.

Los Angeles Clippers - Utah Jazz 107-126

L'infortunio di Blake Griffin è solo l'ultimo di una lunga serie per coach Doc Rivers, che allo Staples contro i Jazz affianca Montrezl Harrell a DeAndre Jordan. Per Snyder ancora fuori Rodney Hood, oltre a Rudy Gobert. Gran partenza di Austin Rivers per i padroni di casa: il figlio del coach va a bersaglio da tre, e sulle sue iniziative DeAndre Jordan prova a dominare a rimbalzo offensivo. Ma Utah non si fa intimorire, e risponde colpo su colpo, con il rookie Donovan Mitchell, con Joe Ingles e Jonas Jerebko. Dalla panchina di Snyder contribuiscono anche Thabo Sefolosha e Alec Burks, mentre per i californiani si fa notare Sam Dekker, con il solito Lou Williams a bersaglio con i suoi tiri improbabili. Equilibrio che regna sovrano fino alla fine del primo tempo, quando Ricky Rubio e ancora Austin Rivers si scambiano canestri pesanti, per la parità a quota 61 dell'intervallo lungo. Provano a scappare i Clips alla ripresa delle operazioni, con due schiacciate di Harrell e qualche buona iniziativa di Wesley Johnson, ma i Jazz rimangono sempre lì, ancora con Ingles e Jerebko, e con un Derrick Favors finalmente protagonista. La gara prende la direzione dei Jazz solo nel quarto quarto, quando le palle perse in successione di Rivers e Williams favoriscono il contropiede avversario: ne approfittano Donovan Mitchell, autore di una schiacciata poderosa, e Alec Burks, mentre i vari O'Neale, Sefolosha e Ingles trivellano il canestro dall'arco. In un lampo gli ospiti si trovano sopra di venti lunghezze, con i Clippers al tappeto, gestiscono il vantaggio con tranquillità e si godono il loro rookie in maglia numero ventiquattro.

L.A. Clippers (8-12). Punti: Rivers 25, Williams 20, Harrell 13, Jordan 11. Rimbalzi: Jordan 16. Assist: Rivers 6.

Utah Jazz (11-11). Punti: Burks 28, Mitchell 24, Rubio e Sefolosha 15, Jerebko 14, Favors e Ingles 12. Rimbalzi: Favors 12. Assist: Rubio e Mitchell 6.