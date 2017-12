NBA, Toronto e Miami regolano Pacers e Hornets

Josh Richardson. Fonte: Miami Heat/Twitter

Prosegue il cammino regolare dei Toronto Raptors in questa prima parte di regular season NBA: gli uomini di Dwane Casey superano infatti nella notte, sul parquet amico dell'Air Canada Centre, gli Indiana Pacers di Nate McMillan, a cui non bastano 36 punti di uno scatenato Victor Oladipo. Vittoria interna anche dei Miami Heat di Erik Spoelstra, che regolano gli Charlotte Hornets di Steve Clifford all'American Airlines Arena.

Toronto Raptors - Indiana Pacers 120-115

Quintetti confermati a Toronto, con O.J. Anunoby titolare da small forward per coach Casey. Padroni di casa che provano subito ad allungare con Kyle Lowry, DeMar DeRozan e un attivissimo Serge Ibaka. Indiana regge al primo impatto, trova punti da Thaddeus Young e Myles Turner, poi sorpassa con Oladipo al termine del primo quarto. Qui è la second unit dei Raptors a fare la differenza: l'ex C.J. Miles va a bersaglio da tre, Jakob Poeltl è perfetto dal campo, Fred VanVleet e Norman Powell aggiungono punti, Pascal Siakam energia, e Toronto ribalta la situazione, nonostante dall'altra parte rispondano Lance Stephenson e l'altro ex Cory Joseph. Il rientro in campo di Lowry e DeRozan coincide con un'ulteriore accelerazione dei canadesi, che chiudono il primo tempo avanti 65-58. Alla ripresa delle operazioni anche il lituano Jonas Valanciunas si iscrive al festival dei canestri dei padroni di casa, con Lowry sotto i suoi standard dal punto di vista realizzativo, mentre DeMar DeRozan cerca e trova la sua zona di campo preferita. Dopo un paio di squilli di Darren Collison, è Victor Oladipo a tenere a galla Indiana: l'ex Thunder e Magic segna a ripetizione, sia dall'arco che in penetrazione che dalla media distanza. Ma ancora una volta la second unit di Casey fa la differenza: Poeltl non sbaglia un colpo, il coraggio di VanVleet viene premiato, e Norman Powell diventa protagonista con una gran schiacciata e un paio di canestri importanti. Non bastano ai Pacers gli ultimi fuochi di Darren Collison e Bojan Bogdanovic, anche perchè DeRozan mette in cassaforte il risultato nei minuti finali.

Toronto Raptors (14-7). Punti: DeRozan 26, Poeltl 18, Ibaka 15, Valanciunas 13, Lowry e VanVleet 11, Powell 10. Rimbalzi: Ibaka 8. Assist: Lowry 8.

Indiana Pacers (12-11). Punti: Oladipo 36, Turner 17, Collison 16, Young 12, Stephenson 11. Rimbalzi: Sabonis 8. Assist: Collison e Oladipo 6.

Miami Heat - Charlotte Hornets 105-100

Ancora orfani di Hassan Whiteside, gli Heat di coach Spoelstra confermano il rookie Bam Adebayo da centro, mentre Steve Clifford inserisce nuovamente in quintetto Michael Carter-Williams per Kemba Walker. Partenza lanciata degli Hornets, che costruiscono subito un vantaggio di 1-16, proprio grazie a MCW e al movimento di uomini e palla, con Howard e Williams a segno insieme a Kidd-Gilchrist. La riscossa di Miami parte da Josh Richardson, unico del quintetto titolare a giocare con energia, mentre dalla panchina contribuiscono alla rimonta Wayne Ellington, bollente dall'arco, e Tyler Johnson, sempre importante per Spoelstra. Charlotte invece rallenta il ritmo, si affida alle giocate di Nicolas Batum e Jeremy Lamb, facendosi inesorabilmente recuperare dai padroni di casa, che pure hanno Dragic e Waiters al di sotto dei loro standard abituali. Justise Winslow è uomo ovunque, James Johnson e Kelly Olynyk contribuiscono ancora dalla panchina, mentre dall'altra parte Marvin Williams e Malik Monk chiudono il primo tempo sul 50-49. Gara a lungo in equilibrio anche nella seconda frazione: alla ripresa delle operazioni ecco ancora Batum e Howard per gli Hornets, Richardson e Winslow per gli Heat, tra sorpassi e controsorpassi. Jeremy Lamb e Cody Zeller si guadagnano un posto in campo nel finale di partita, ma gli ospiti devono soccombere sotto i colpi di un Richardson inarrestabile e di un Dion Waiters finalmente on fire dopo tre quarti sonnolenti. Anche Olynyk mette la sua griffe nel finale degli Heat, che interrompono così una striscia di due sconfitte consecutive.

Miami Heat (11-11). Punti: Richardson 27, Waiters 19, Ellington 14, T. Johnson 12, Olynyk 10. Rimbalzi: Winslow 11. Assist: Olynyk 6.

Charlotte Hornets (8-13). Punti: Williams 16, Batum 13, Carter-Williams, Zeller e Lamb 12, Kidd-Gilchrist e Howard 10. Rimbalzi: Howard 9. Assist: Carter-Williams 6.