NBA - Embiid vince la sfida contro Drummond; vittoria casalinga anche per i Cavs contro i Grizzlies

Fonte Immagine: Twitter.com/NBA

PHILADELPHIA 76ERS - DETROIT PISTONS 108-103

Nei giorni scorsi si erano punzecchiati sui social e finalmente ieri hanno avuto l'opportunità di sfidarsi di nuovo sul parquet. Così la partita tra Philadelphia 76ers e Detroit Pistons può essere vista anche come lo scontro tra due dei giovani centri della NBA che dominano sotto il tabellone, Joel Embiid ed Andre Drummond. Alla fine ha vinto, per la seconda volta consecutiva, il centro camerunense Embiid che è anche riuscito nel suo intento di mandare l'avversario fuori per limite di falli. Nella notte quest'ultimo si è reso protagonista di una buona prestazione da 25 punti (7-21 dal campo) e 10 assist, oltre a risultare decisivo sotto canestro, riuscendo a forzare il quinto ed il sesto fallo di Drummond a poco più di due minuti dalla fine della gara.

Alla prestazione di Embiid si sono andati ad aggiungere i 25 punti di Robert Covington ed i 17 punti di Dario Saric, con il croato che ha realizzato una tripla pesantissima per i suoi ad un minuto dal termine della gara, che ha permesso ai 76ers di andare sopra momentaneamente di otto lunghezze.

Dall'altra parte, non sono bastate le ottime prestazioni di Drummond, 14 punti, 11 rimbalzi, 6 assist e 5 palle rubate, a cui si è aggiunta l'ottima gara di Tobias Harris, che ha chiuso con 27 punti e di Reggie Jackson autore di 25 punti. Le loro giocate hanno permesso a Detroit di rientrare da uno svantaggio di ben diciotto punti nel terzo quarto grazie ad un parziale di 33-15, ma questa rimonta ha sfinito i Pistons che non sono riusciti a trovare le energie giuste per coronare il recupero e che quindi hanno trovato l'ottava sconfitta stagionale.

Nel prossimo incontro, i Detroit Pistons proveranno ad evitare la terza sconfitta consecutiva nella trasferta texana dell'AT&T Center, contro i padroni di casa dei San Antonio Spurs. Mentre i Philadelphia 76ers, proveranno a conquistare la seconda vittoria consecutiva, nella sfida contro i Phoenix Suns, tra le mura amiche del Wells Fargo Center.

CLEVELAND CAVALIERS - MEMPHIS GRIZZLIES 116-111

Chiamatelo anche "Mr. quarto periodo" quest anno, perché LeBron James ha condotto alla vittoria i suoi Cleveland Cavaliers grazie ad uno straordinario ultimo quarto da 15 punti, trascinando letteralmente i suoi Cleveland Cavaliers alla vittoria contro i Memphis Grizzlies, i quali hanno solo potuto ammirare le gesta del numero 23 dei Cavs senza riuscire a fermarlo o a risponderlo sul parquet. E per la prima volta in questa stagione, alla Quicken Loans Arena, si è sentito il canto "MVP" tutto dedicato a LBJ.

La partenza lenta ad inizio anno aveva fatto storcere il naso a tutti gli scettici, convinti che i Cleveland Cavaliers fossero finiti, ed invece no. Eppure l'aveva annunciato lo stesso James che le grandi squadre non giocano da ottobre, ma nonostante ciò i critici già avevano messo nella brace i Cavs. Così il trascinatore della squadra di coach Ty Lue ha deciso di prendere i suoi compagni per mano e di aprire una serie di vittorie che dopo la gara contro i Grizzlies canta l'undicesimo successo consecutivo. Paradossalmente anche Memphis ha una striscia aperta di undici partite, ma al contrario di Cleveland, qui stiamo parlando delle sconfitte consecutive della squadra di Chris Wallace, che ha persino cambiato allenatore, passando da David Fizdale a J.B. Bickerstaff.

Tornando alla partita, per i Cleveland Cavaliers non c'è stato solo James, ma coach Lue ha trovato anche un ottimo Kevin Love da 20 punti ed 11 rimbalzi, oltre ad un J.R. Smith da 17 punti ed infine un ottimo Dwyane Wade, che si sta cucendo addosso il ruolo di sesto uomo alla perfezione che ha chiuso la gara con 16 punti e 4 assist.

Dall'altra parte ai Memphis Grizzlies, non è bastato ancora una volta, l'eccezionale prova di Tyreke Evans da 31 punti, 12 rimbalzi e 7 assist, con l'ex Kings che è partito anche in quintetto. Ai 31 di Evans si sono aggiunti anche i 27 punti e 6 rimbalzi di Marc Gasol ed i 16 punti con 7 rimbalzi di Jamychal Green, ma tutto ciò è stato inutile, visto che per la franchigia del Tennessee è arrivata l'undicesima sconfitta consecutiva.

I Cleveland Cavaliers proveranno a conquistare la dodicesima vittoria consecutiva, contro i Chicago Bulls in trasferta nell'Illinois allo United Center. Mentre i Memphis Grizzlies proveranno a ritrovare la vittoria dopo questa lunga serie di insuccessi, nell'impegno casalingo del FedEx Forum, contro i Minnesota Timberwolves.