NBA - Clippers in completo periodo nero, perdono anche a Dallas. Devin Booker non basta ai Suns per sovrastare i Celtics

Fonte: Fox Sport

Phoenix Suns vs Boston Celtics 111-116

La partita non è così scontata come ci si potrebbe aspettare, i Phoenix Suns scendono in campo motivati, soprattutto Devin Booker. Il ragazzo, probabilmente motivato dalla prestazione dello scorso anno proprio contro la franchigia di Boston (70pts), realizza 38 punti prendendosi 29 tiri. Le abilità sono sicuramente elevate e Devin quando decide di accelerare può essere un problema per qualsiasi difesa. Per via dei suoi canestri i Phoenix tengono sotto controllo Boston, quasi sempre avanti. Celtics che però una volta conquistato il vantaggio più grande di partita, se lo fanno svanire davanti agli occhi. Ed ecco che arriva il momento Kyrie Irving, se le cose si fanno complicate lui può sistemarle, e mister clutch è esattamente quello che fa. Non segnerà molti punti in totale, ma alla occorrenza può spezzare qualsiasi risultato; 19 punti per lui.

Phoenix Suns: Booker 38 (16/29), Warren 19, Chandler 14; rimbalzi: Chandler 18; assist : Booker, James 5

Boston Celtics: Irving 19, Morris, Brown 17, Tatum 15; rimbalzi: Morris 8; assist: Horford 11

Los Angeles Clippers vs Dallas Mavericks 82-108

Los Angeles Clippers: abbiamo un problema! Altra sconfitta, questa volta in casa Mavericks, non certo una delle migliori franchigie NBA. I Clippers sono decimati, distrutti psicologicamente e moralmente. In campo tutto ciò si vede. Tirano con il 35% dal campo, media bassissima. Nessuno dei suoi sostanzialmente riesce a mettere dentro quella maledetta palla. Per Dallas la storia è diversa. I Mavs vincono le ultime 4 su 7 giocate. Le solite buone prestazioni di Dirk Nowitzki e J.J. Barea consentono alla squadra di portare la partita a casa, senza particolari problemi. Il primo segna 16 punti con un 5/6 dal campo; il secondo distribuisce 10 assist e mette 21 punti tirando anche lui molto bene, 8/12. Unica nota stonata del coro Mavs è il continuo pessimo comportamento nei confronti di Nerlens Noel, che anche questa volta non ha minimamente visto il campo. Il ragazzo sta venendo boicottato dalla società, e dispiace vedere questo trattamento per un giovane che vorrebbe semplicemente giocare a basket.

Los Angeles Clippers: Williams 18, Jordan 14; rimbalzi: Jordan 17; assist: Williams 6

Dallas Mavericks: Barea 21, Nowitzki 16 (5/6), Harris 15; rimbalzi: Barnes 10; assist: Barea 10