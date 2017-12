NBA - Vucevic fenomenale: i Magic espugnano New York

Orlando reagisce alla sconfitta contro Golden State battendo i Knicks dopo una partita combattuta. Il parziale decisivo lo firma Nikola Vucevic, autore di ben 34 punti e 12 rimbalzi, coadiuvato dai 20 punti di Fournier. Per New York, data l’assenza di Porzingis, il top scorer è Beasley con 21 punti in 27 minuti, ma è Courtney Lee il migliore dei suoi nell’ultimo periodo e chiuderà con 19 punti.

Il primo quarto è dominato dai Magic grazie a un ottimo Vucevic da dentro l’area. Nonostante i canestri di Beasley, Orlando gira molto bene la palla e anche Fournier riesce spesso a bucare la difesa avversaria. Negli ultimi minuti però New York riesce a mettere una pezza sullo svantaggio e si riporta a -11 al termine del primo quarto. I Knicks mandano in campo il rookie Ntilikina che aiuta i suoi a ridurre ulteriormente il distacco, con gli ospiti in grande difficoltà in attacco. I Knicks meriterebbero di più per l’energia messa in campo ma il talento non li premia; il premio tempo si conclude comunque sul 54-51 grazie ad un gioco da quattro punti di McDermott sulla sirena.

Molto equilibrato il terzo quarto, tante difficoltà per orlando da tre punti, cosa che di solito riesce bene. Allo scadere O’Quinn pesca il canestro del -2 e ci si avvia ad un ultimo periodo molto combattuto. + 8 Orlando nonostante l’equilibrio grazie ad un fantastico Vucevic che non smette di segnare. Courtney Lee è l’unico a segnare per i Knicks ma non riesce a reggere il peso dell’attacco da solo. Oltre a questo, anche la pessima difesa dei padroni di casa nei momenti critici aiuta i Magic a mantenere il vantaggio. Nel finale Jack mette cinque punti in fila che riavvicinano i padroni di casa ma non sono sufficienti a evitare la sconfitta.