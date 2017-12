NBA - Houston è un treno ad alta velocità. Lakers spazzati via

Fonte: Official Twitter Houston Rockets

LOS ANGELES LAKERS - HOUSTON ROCKETS 95-118

Vincono, convincono e non hanno nessuna voglia di fermarsi. Settima vittoria consecutiva per i Rockets, tredicesima W nelle ultime quattordici uscite. Un ruolino di marcia impressionante che consente a Houston di guardare ancora dall'alto verso il basso tutto il resto della comitiva. Harden è sempre l'uomo copertina, poichè i suoi 36 punti e 9 assist in 35 minuti (13/22 al tiro) sono troppo anche per i volenterosi Los Angeles Lakers di questi tempi, che battagliano a viso aperto ma alla lunga sono costretti ad arrendersi alla maggiore forza dei texani. Alla solita produzione offensiva del Barba va poi aggiunto Paul ed i suoi 22 punti e la solida, solita prestazione da 'panchinaro' di Gordon (22) che si conferma il miglior sesto uomo della lega.

Primo quarto equilibrato, con i padroni di casa in grado di rispondere colpo su colpo ai canestri dei viaggianti. Poi però ecco che Houston scappa via, nei secondi 12'. Harden s'infiamma, scrive 16 punti personali nel solo secondo quarto e consegna ai suoi Rockets il vantaggio in doppia cifra che arriva a toccare anche le 15 lunghezze. Ingram, la mantide nera, coadiuvato da Caldwell-Pope, accendono la miccia per il controparziale di 21-9 con il quale i Lakers si riavvicinano minacciosamente, dando nuovamente pepe al match. Ciò però è solo un'illusione perchè non appena i Rockets sentono il fiato sul collo degli avversari, inseriscono nuovamente le marce alte. Harden, Paul, ma anche Tucker e Nenè confezionano i canestri necessari per scappare nuovamente via.

Il vantaggio dei texani così si dilata, fino a toccare il +20 nella prima metà dell'ultimo quarto. La gara, così, diventa puro showtime per i Rockets che si esibiscono in carrozza allo Staples Center fino alla sirena finale. Kuzma è il miglior marcatore dei Lakers con 22 punti. Rimandato ancora Ball, 2 punti (0/4 dal campo), 3 assist e 1 rimbalzo in 22’. Il rookie perde nettamente il confronto diretto con CP3.

Los Angeles Lakers - Kuzma 22, Ingram 18, Caldwell-Pope 16; rimbalzi: Kuzma 12; assist: Ingram 5.

Houston Rockets - Harden 36, Gordon 22, Paul 21; rimbalzi: Capela 13; assist: Harden 9.