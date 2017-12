NBA, Booker devastante a Philadelphia. Boston regola Antetokounmpo e i Bucks

Devin Booker, 46 punti contro i Sixers. Fonte: NBA.com/Twitter

Un'altra prestazione straordinaria di Devin Booker (46 punti, 17/32 dal campo, 5/8 dall'arco, 8 assist) consente ai Phoenix Suns di Jay Triano di espugnare il Wells Fargo Center di Philadelphia contro i 76ers di Brett Brown, a cui non basta la doppia doppia da 22 punti e 12 rimbalzi di Joel Embiid. Vincono anche i Boston Celtics di Brad Stevens, che al TD Garden respingono l'assalto di Giannis Antetokounmpo (40 punti, 14/24 dal campo, 9 rimbalzi e 4 assist), anche grazie al contributo di Kyrie Irving (32 punti, con 13/24 al tiro).

Philadelphia 76ers - Phoenix Suns 101-115

Quintetti confermati al Wells Fargo Center, nonostante Ben Simmons sia in campo influenzato. Proprio l'australiano è tra i protagonisti del primo quarto, attaccando il ferro con decisione e alla sua maniera, mentre dall'altra parte va a segno con continuità T.J. Warren, una delle poche note liete della stagione dei Suns. Joel Embiid domina sotto canestro, sia contro Tyson Chandler che contro Alex Len, abili comunque a trovare punti quando The Process torna in panchina a riposare. La second unit di Triano si fa notare anche con Josh Jackson e Mike James, mentre Robert Covington va a bersaglio dall'arco per i Sixers, per la parità a quota 28 dopo la prima pausa. Nel secondo periodo invece Phoenix riesce ad allungare, prima con Warren e Ulis, poi con uno scatenato Devin Booker, che sciorina il meglio del suo repertorio dopo un avvio silenzioso. Si inceppa invece l'attacco dei padroni di casa, tutto sulle spalle di Simmons ed Embiid, il cui passaggio a vuoto vale il 47-60 con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi. Alla ripresa delle operazioni ecco cenni di vita da Phila: Dario Saric attacca il canestro in modo più convinto, Simmons ed Embiid sembrano ritrovare il loro flusso offensivo (con Len più volte brutalizzato dal camurenese), ed è T.J. Warren a tenere a galla i Suns, che respingono il ritorno dei padroni di casa anche con una tripla di Dragan Bender. I Sixers profondono il massimo sforzo, tornano sotto prima grazie a Luwawu-Cabarrot, poi alle triple in successione di un caldissimo J.J. Redick, ma nel quarto quarto devono arrendersi allo show messo in piedi da Devin Booker, che segna oltre venti punti in tutti i modi possibili: in contropiede, accelerando al ferro, dalla media distanza e con triple da distanza siderale.

Philadelphia 76ers (13-10). Punti: Redick 25, Embiid 22, Simmons 20, Saric e Covington 10. Rimbalzi: Embiid 12. Assist: Simmons 7.

Phoenix Suns (9-16). Punti: Booker 46, Warren 25, Ulis 12. Rimbalzi: Chandler 12. Assist: Ulis 12.

Boston Celtics - Milwaukee Bucks 111-100

C'è l'australiano Aron Baynes, e non Marcus Morris, ad affiancare in quintetto Al Horford nei Celtics che affrontano al TD Garden i Milwaukee Bucks di Jason Kidd. Il primo quarto dei biancoverdi è un clinic offensivo: la squadra di Stevens esegue alla perfezione, trova quattro triple in un lampo dal rookie Jayson Tatum, si gode il solito Irving e l'apporto dalla panchina di Marcus Morris, Marcus Smart e Daniel Theis (positivo sui due lati del campo), con Al Horford a fare il facilitatore. Milwaukee rimane a contatto solo con le clamorose sgasate di Giannis Antetokounmpo, letteralmente imprendibile in campo aperto, ma non solo. Dopo aver chiuso il primo quarto sul 34-26, Boston sfiora le venti lunghezze di vantaggio nel secondo, con Rozier, Baynes e ancora Tatum protagonisti. Spetta dunque a Khris Middleton e a Eric Bledsoe rialzare i Bucks con Antetokounmpo in panchina, finchè il greco non rientra in campo e torna a dominare aggredendo il ferro. Gli replicano Irving e Horford, per il 62-49 dell'intervallo lungo. Proprio Kyrie Irving parte fortissimo nel secondo tempo, andando a bersaglio con i suoi classici movimenti uno contro uno che fanno ammattire la difesa avversaria: lo show dell'ex Cavs vale il +20 ai biancoverdi, che devono però resistere alla furia di Giannis Antetokounmpo, che di forza arriva al ferro anche contro una gran squadra difensiva come Boston. Al greco si aggiungono nuovamente Bledsoe e Middleton, oltre a Tony Snell, a bersaglio dall'arco, ma il tentativo di rimonta ospite viene stoppato nel quarto quarto da Al Horford, devastante sul pick and roll con Smart, e ancora da Irving, che con una tripla negli ultimi minuti della partita chiude i conti per i padroni di casa.

Boston Celtics (21-4). Punti: Irving 32, Horford 20, Tatum 17, Baynes 10. Rimbalzi: Horford 9. Assist: Horford 8.

Milwaukee Bucks (12-10). Punti: Antetokounmpo 40, Middleton 19, Bledsoe 18, Snell 11, Brogdon 10. Rimbalzi: Antetokounmpo 9. Assist: Middleton 5.