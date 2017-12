Google Plus

NBA - Toronto fa quattro di fila contro Phoenix (126-113)

Toronto allunga la striscia positiva, sigillando la quarta vittoria consecutiva contro i Phoenix Suns. Sia DeRozan che Lowry mettono a referto 20 punti, ma il playmaker ci aggiunge anche 10 assist. Segue Ibaka con 19 punti, mentre a Phoenix non bastano i 19 di Booker e i vari Monroe, Warren, Dudley, Len e Jackson tutti in doppia cifra.

Phoenix viene dalla splendida vittoria a Philadelphia e riparte con la stessa aggressività, ma i valori reali delle due squadre vengono presto fuori. Il primo parziale è firmato da Kyle Lowry (13 punti nel primo quarto) e Phoenix si trova a dover inseguire sul 23-36. Nel secondo periodo arrivano meno canestri e Toronto si limita a mantenere il vantaggio. I Suns si affidano a Len e Warren nel tentativo di rimontare, ma bastano due triple di Ibaka a respingerli indietro fino al -9 su cui si conclude il primo tempo.

Nel secondo, la partita si fa molto più tesa e fioccano i falli tecnici, grazie a cui viene espulso TJ Warren. DeRozan, anonimo fino ad ora, riesce a mettersi in ritmo dalla lunetta e inizia anche a segnare dal campo. Booker fa quel che può ma gli ospiti subiscono persino la sfuriata di Poeltl, che li lascia con ben 18 punti da recuperare. Phoenix torna sotto la doppia cifra di svantaggio nei primi minuti dell’ultimo quarto e costringe gli avversari a rimettere i titolari in campo. Il distacco rimane più o meno lo stesso ma i Raptors non permettono la rimonta giocando con molta attenzione e alla fine vengono premiati con la vittoria.

Articolo di Andrea Valiani