NBA - Beal da favola, i Wizards passano a Phoenix

Arriva un’altra vittoria per i Washington Wizards contro la compagine di Phoenix. Bradley Beal, ancora in assenza di John Wall, è il mattatore di serata con 34 punti, ma molto concreto come al solito risulta anche Markieff Morris, autore di 21 punti con 6 rimbalzi. I Suns si affidano al talento di TJ Warren che ne mette 23 e a un fantastico Monroe nel terzo quarto, ma i problemi in attacco si fanno sentire negli ultimi minuti quando gli ospiti prendono il sopravvento.

Phoenix deve fare i conti con l’assenza di Booker ma in partenza non sembrano risentirne grazie ad un ottimo Chriss. Il tiro di Morris è molto affidabile e i padroni di casa calano col passare dei minuti, favorendo così il rientro di Washington con Beal protagonista. Coach Brooks riesce a pescare Scott dalla panchina, il quale realizza 8 punti per gli ospiti, garantendo così un po’ di riposo ai titolari. Il match rimane piuttosto equilibrato nonostante un’altra sfuriata di Beal negli ultimi minuti del primo tempo, che si conclude 57-52.

Nel terzo periodo i Wizards sembrano avere la possibilità di scappare e ipotecare la vittoria, ma i Suns rispondono presenti con Greg Monroe e successivamente riescono persino a trovare il vantaggio. Soltanto un buzzer beater di Beal restituisce ai suoi il +1 in vista dell’ultima frazione di gioco. Phoenix fa tanta fatica in fase offensiva, anche se inizialmente gli avversari non riescono a sfruttarlo. Negli ultimi quattro minuti però, Warren e compagni segnano solo tre punti, regalando ai Wizards una vittoria che non sembrava così scontata.