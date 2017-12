NBA - Harden e Paul sontuosi, i Rockets s'impongono in casa dei Jazz

Fote: Twitter

UTAH JAZZ - HOUSTON ROCKETS 101-112

Houston continua la sua marcia spedita ed anche in casa dei Jazz non fa sconti, andando a prendersi l'ottava vittoria consecutiva. Come al solito, i texani si affidano alle grandi giocate del duo Chris Paul (18 punti e 13 assist) e James Harden (29 punti) per sfiancare gli avversari e poi punirli nella seconda parte della gara.

Utah, dal suo canto, arriva a questa sfida forte delle cinque vittorie conquistate nelle ultime sei uscite, ma quella contro i Rockets è una gara che presenta mille e più insidie. Rallentare l'attacco 'dantoniano' non è per nulla semplice ed i Jazz, che comunque fanno della fase difensiva uno dei loro punti di forza, soffrono sin da subito. Anderson colpisce dal perimetro, e sfrutta alla perfezione gli scarichi di Paul ed Harden. Lo stesso Barba poi si mette in proprio, producendo un paio di giocate da cinema, degne di un vero MVP. Houston quindi prova a scappare, ma Mitchell e Sefolosha non sono d'accordo ed i loro canestri tengono in scia i mormoni. Il primo tempo si chiude con i Rockets avanti 51-46, un +5 frutto di svariati turnovers dei padroni di casa.

E' nel terzo quarto che Houston ingrana le marce alte e scappa via. Utah non oppone grosse resistenze. Harden e Anderson colpiscono a ripetizione da oltre l'arco dei 7 metri e 25, Paul disegna una sublime pallacanestro, mentre Capela cresce sotto i tabelloni e la sua schiacciata corona il parziale di 23-7 con il quale i Rockets arrivano. toccare il +21. I mormoni, colpiti mortalmente, non riescono a reagire. Solo Mitchell (26 punti per lui al termine della contesa), rookie in grossa ascesa, non si arrende e continua a colpire la difesa texana, ma ormai i suoi compagni hanno già la testa negli spogliatoi. Houston così mette il pilota automatico e vive un ultimo quarto di totale relax, andando a vincere in scioltezza senza grossi patemi d'animo.

Utah jazz - Punti: Mitchell 26, Burks 17, Sefolosha 14. Rimbalzi: Gobert 9. Assist: Mitchell 4, Ingles 4.

Houston Rockets - Harden 29, Anderson 23, Paul 18. Rimbalzi: Paul 9. Assist: Paul 13.