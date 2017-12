NBA - Houston corre, Utah s'inchina; Phoenix compie lo scalpo ai Mavericks

Fonte: Official Twitter Chris Paul

HOUSTON ROCKETS - UTAH JAZZ 120-99

I Rockets non si fermano più. Al Toyota Center cadono anche i Jazz, texani che così fanno 14 di fila e conservano il miglior record della lega. Decisivo, uno strabiliante ultimo quarto di Houston che prima fa sfuriare gli avversari e poi li colpisce mortalmente. Questa volta a trascinare non sono i soliti Paul e Harden, bensì Gordon che realizza 17 dei suoi 33 punti totali (season high) nel corso dell'ultima frazione, promuovendo lo strappo decisivo con il quale lascia tah faccia a faccia con la sconfitta. Jazz che giocano a viso aperto, e non demeritano. Gli ospiti, infatti, approcciano l'ultimo quarto avanti di 5 punti, prima che i canestri di Splash Gordon permettano ai Rockets di operare il sorpasso. I canestri 'della staffa' arrivano poi da Paul (18 punti, 10 assist e 9 rimbalzi) e da Harden (26), con quest'ultimo che non risente di qualche problemino al ginocchio e gioca come al solito con una naturalezza che solo le superstar riescono a garantire. Dominante Capela (24+20), inutili per Utah i 43 combinati di Hood ed Ingles.

Houston Rockets: Gordon 33, Harden 26, Capela 24; rimbalzi: Capela 20; assist: Paul 9

Utah Jazz: Hood 26, Ingles 17, Rubio 14; rimbalzi: Udoh 5, Jerebko 5; assist: Ingles 4, Rubio 4, ingles 4

DALLAS MAVERICKETS - PHOENIX SUNS 91-97

I Suns vincono a Dallas e conquistano la seconda vittoria consecutiva. Gara equilibrata tra due squadre in evidente difficoltà. Barea e Powell tengono il ritmo alto tra i padroni di casa, a rispondere ci pensano Warren e Len. A metà secondo quarto è parità a quota 37 con nessuna delle due squadre in grado di scappare via. Gli ospiti però presto iniziano a litigare con il canestro, mentre Barnes e Matthews colpiscono per il massimo vantaggio texano: 64-55. I Suns però hanno il merito di non uscire dalla partita grazie ancora a Len e Warren, con quest'ultimo che con una tripla riporta i suoi a -3 (79-76). Ecco però che l'inerzia si sposta in mano ai viaggianti, i quali confezionano il parziale decisivo di 30-16 con il quale spezzano in due la contesa. Canaan sugli scudi: prima si mette in proprio, poi ispira la tripla di James per il +5. Effettuato il sorpasso, però, Phoenix si addormenta e concede il tiro della vittoria a Dallas. Palla nelle mani di Matthews, tiro sbagliato. I Suns portano a casa la vittoria non fallendo i tiri liberi nel finale.

Dallas Mavericks: Barnes 26 punti, Harris 14, Ferrell 13, Matthews 13; Rimbalzi: Kleber 8; Assist: Barea 6

Phoenix Suns: Warren 19 punti, Canaan 17, Len 14; Rimbalzi: Len 14; Assist: Canaan 6