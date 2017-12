NBA - Discesa Phila, al Wells Fargo Center fanno festa anche i Kings

Fonte: official Twitter Sacramento Kings

PHILADELPHIA 76ERS - SACRAMENTO KINGS 95-101

Il momento nero dei 76ers continua. Al Wells Fargo Center, divenuto terra di conquista nell'ultimo paio di settimane, passano anche i Kings guidati dal sophomore Buddy Hield (24) e dal sempreverde Zach Randolph (27) che come il buon vino, con il tempo migliora. Philadelphia, che deve fare ancora a meno di Embiid, ritrova Booker, il quale non parte nello starting five. Gara equilibrata nei primi due quarti, con Sacramento brava e tenace a restare a contatto agli avversari. Randolph e Cauley-Stein fanno la voce grossa nel pitturato, Hield colpisce dalla lunga distanza. Un canestro di Mason III chiude il primo quarto sul +3 ospite. Zibo spalle a canestro è come al solito immarcabile, nel pitturato non c'è partita e quindi Philly non ci entra, incomincia a sparare da tre, con buoni risultati. Redick infiamma il pubblico di casa, Saric lo delizia con un paio di giocate di alta classe, ecco che i padroni di casa provocano un primo strappo alla contesa volando sul 65-49.

I Kings però non si scompongono, e mattone dopo mattone risalgono la china, sempre grazie ad un immarcabile Randolph che scherza con qualsiasi marcatore gli si opponga. La tripla del rookie Mason III riporta i californiani sul -4 (73-69) nel cuore del terzo quarto, ma tutta la differenza del mondo la fanno ad inizio ultimo quarto quando piazzano in faccia a Simmons e soci un parziale di 13-0. L'inerzia della partita cambia, Philly è in confusione. Sacto raggiunge la doppia cifra di vantaggio e ad ogni azione d'attacco si appoggia in post basso a Randolph, che ringrazia e capitalizza. Covington (top scorer dei suoi con 17 punti all'attivo) nel finale prova a scuotere i suoi, con la tripla del meno cinque che però ha solo effetti illusori in quanto il cronometro scorre inesorabile, amico dei californiani che vanno a prendersi una bella W in trasferta.

Philadelphia 76ers: Covington 17 punti, Bayless 15, Simmons 13; Rimbalzi: Simmons 12; Assist: Simmons 9

Sacramento Kings: Randolph 27 punti, Hield 24, Mason 16; Rimbalzi: Temple 8; Assist: Temple 4