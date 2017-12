NBA, Spurs e Timberwolves vincenti a Portland e Denver

Jimmy Butler. Fonte: NBA.com/Twitter

Ancorchè privi di Kawhi Leonard e Tony Parker, i San Antonio Spurs di Gregg Popovich si impongono al Moda Center di Portland contro i Trail Blazers di Terry Stotts, al termine di una gara combattuta (Damian Lillard k.o. per i padroni di casa). Successo esterno anche per i Minnesota Timberwolves di Tom Thibodeau al Pepsi Center di Denver contro i Nuggets di Mike Malone.

Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 91-93

Gregg Popovich recupera Danny Green e Kyle Anderson per la prima di tre trasferte consecutive, ma lascia a riposo Tony Parker e Kawhi Leonard, mentre è confermato il quintetto di Stotts, con Evan Turner per Mo Harkless. Primo quarto equilibrato, con i neroargento più volte a segno con Pau Gasol, cercatissimo dai compagni di squadra, e Portland a replicare con Lillard, Turner e poi con Shabazz Napier in uscita dalla panchina. I soliti Patty Mills e Manu Ginobili chiudono il periodo sul 22-25 in favore dei neroargento, con Gay che si mette in luce nella second unit. San Antonio allunga così fino a una decina di lunghezze di vantaggio, ancora con l'australiano e soprattutto con la difesa, che concede le briciole a McCollum e compagni. I Blazers provano a scuotersi con la forza a rimbalzo offensivo di Ed Davis, con l'intensità di Al-Farouq Aminu e la verve di Napier, ma subiscono valanghe di canestri da LaMarcus Aldridge, indemoniato nel secondo quarto. Primo tempo che si chiude con uno scambio di triple tra Damian Lillard e Manu Ginobili, mentre dopo l'intervallo lungo Portland accelera, trovando punti da C.J. McCollum e da uno Jusuf Nurkic più presente sul campo. Stotts perde però Lillard, costretto a sedersi per un problema muscolare (rientrerà a mezzo servizio nel quarto quarto), e la mareggiata della sua squadra si infrange sui canestri di Rudy Gay, sul buon impatto dalla panchina di Kyle Anderson e su un paio di minuti di fuoco di Lauvergne. Napier e McCollum trascinano Portland anche nel quarto periodo, quando la partita è punto a punto: ad ogni piccolo allungo dei padroni di casa, rispondono sempre gli Spurs, prima con Aldridge, poi con Danny Green, infine con Patty Mills. Si giunge così all'ultimo possesso sul 91-93: due ottime difese di squadra di San Antonio impediscono a Turner e McCollum di segnare, e i neroargento scappano dall'Oregon con una vittoria.

Portland Trail Blazers (16-15). Punti: Lillard 17, Nurkic 15, Turner e Napier 14, McCollum 13. Rimbalzi: Davis 11. Assist: McCollum 6.

San Antonio Spurs (22-10). Punti: Aldridge 22, Gasol 20, Mills e Ginobili 10. Rimbalzi: Gasol 17. Assist: Gasol 5.

Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 104-112

Nikola Jokic rientra in quintetto al Pepsi Center contro i Timberwolves, e Malone conferma Torrey Craig per Gary Harris da shooting guard. Sgabbiano meglio dagli spogliatoi i Nuggets, a segno proprio con il serbo (che però metterà a referto dieci palle perse in 36 minuti di gioco) e con un Trey Lyles sempre più convincente in uscita dalla panchina. Dall'altra parte invece Andrew Wiggins litiga con il canestro, Towns ingaggia un bel duello con Plumlee, Taj Gibson si infila nelle pieghe della partita e Jamal Crawford continua a fare ciò che gli riesce meglio, il realizzatore in uscita dalla panchina. Il primo allungo di Denver viene così rintuzzato dai Timberwolves, che hanno più frecce in faretra dal punto di vista offensivo, anche perchè per Malone sono praticamente nulle le riserve Will Barton e Malik Beasley. Neanche Wilson Chandler riesce a incidere, mentre fa meglio proprio Craig, e all'intervallo lungo lo score è di 52-50. Alla ripresa delle operazioni si scatena Jamal Murray: il giovane playmaker dei Nuggets è caldissimo dall'arco, e insieme a Mason Plumlee contribuisce a un nuovo allungo della squadra del Colorado, che però non riesce a tenere Jeff Teague in difesa, consentendo a Minnesota di rientrare agevolmente. Jokic continua ad alternare canestri a palle perse, e la gara si decide nel quarto periodo, quando Karl-Anthony Towns prende per mano gli ospiti, attaccando il ferro con decisione e facendosi beffe di Plumlee. Murray non vuole saperne di mollare, ma prima una tripla di Crawford, poi due canestri sotto pressione di Jimmy Butler, chiudono la contesa in favore dei Timberwolves.

Denver Nuggets (16-15). Punti: Murray 30, Jokic 22, Lyles 15, Plumlee 13, Craig 10. Rimbalzi: Chandler e Plumlee 10. Assist: Chandler e Plumlee 6.

Minnesota Timberwolves (19-13). Punti: Towns e Butler 25, Crawford 20, Teague 16. Rimbalzi: Towns 10. Assist: Teague 8.