NBA - Cleveland non fa sconti e interrompe la striscia di vittorie dei Bulls

Bella partita fra Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls questa notte, risoltasi solo negli ultimi secondi in favore dei vice campioni in carica. James la decide nell'ultimo quarto e mette a referto 34 punti, 6 rimbalzi e 9 assist, mentre Kevin Love si fa valere nei primi minuti con 27 punti realizzati con 9/15 dal campo. Gli ospiti confermano l'ottima forma fisica da quando è tornato Mirotic, ma oggi il top scorer è Lauri Markkanen con 25 punti all'attivo, seguito dai 18 di Denzel Valentine.

Il match si gioca da subito su ritmi abbastanza alti e appena c'è la possibilità di un contropiede entrambe le squadre ci provano. Love è protagonista con dieci punti nel primo quarto mentre dall'altra parte viene lasciata a Lopez la possibilità di giocarsi l 1 contro 1 in post e punisce spesso il difensore. L'equilibrio regna comunque sovrano nel prim otempo nonostante l'ingresso di Korver con due triple. James inizia a giocare a metà del secondo periodo e prova ad allungare ma viene subito ripreso da una tripla di Mirotic e cinque punti consecutivi di Markkanen, che permettono di chiudere il primo tempo sul 56-58.

Denzel Valentine rientra in campo infuocato e segna tre triple in pochi possessi, ma i Cavs hanno le armi per rispondere e lo fanno prima con James e poi con Calderon. Markkanen riprende a segnare sguli assist di un ottimo Kris Dunn e i Bulls accumulano un piccolo vantaggio, dissipato velocemente negli ultimi minuti del terzo quarto. Alla fine del periodo ci pensa Jeff Green a far mettere la testa avanti ai suoi con uno step-back sulla sirena. Tra le seconde linee spunta anche Dwyane Wade ma il vantaggio di dieci punti è presto recuperato dagli avversari con una tripla di Mirotic e un paio di canestri di Lopez. La partita è in perfetto equilibrio, quindi coach Lue si affida a Korver che realizza un gioco da quattro punti, e poi a LeBron James per chiuderla definitivamente. In qualche modo però Chicago rimane aggrappata ad una speranza e può pareggiarla con un tiro da tre a dieci secondi dalla fine. La prima possibilità viene sprecata da Dunn, stoppato da Wade, mentre con la seconda Valentine non arriva nemmeno al ferro e regala la vittoria a Cleveland.