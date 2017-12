NBA - Steve Nash, Jason Kidd e Ray Allen tra i candidati alla Hall of Fame 2018

Steve Nash. Fonte: NBA_mixes/Twitter

La Naismith Memorial Basketball Hall of Fame potrebbe presto arricchirsi di altri grandi personaggi che hanno fatto la storia della pallacanestro a stelle e strisce. E' infatti notizia delle ultime che tra i candidati della classe 2018 ci saranno fenomeni del calibro di Steve Nash, Jason Kidd, Ray Allen e Chauncey Billups, secondo quanto riportato da Tim McMahon di Espn.

Il nome più evocativo è forse quello di Steve Nash, playmaker canadese che ha vissuto i suoi anni migliori ai Phoenix Suns, senza raggiungere però mai le Finali NBA (ha vestito anche la maglia dei Dallas Mavericks e quella, a fine carriera, dei Los Angeles Lakers). Due volte MVP della regular season, otto volte All-Star, Nash è stato probabilmente la point guard più immaginifica della sua generazione. Un altro fantastico interprete del ruolo, Jason Kidd, attuale allenatore dei Milwaukee Bucks, dieci volte All-Star, vincitore di un titolo NBA con la maglia dei Dallas Mavericks nel 2011 (la Dallas di Nowitzki contro la Miami di James), dovrebbe essere introdotto nella Hall of Fame nel 2018. Con lui candidati anche Chauncey Billups (sette volte All-Star), Mr. Big Shot, MVP delle Finals 2004, dominate dai suoi Detroit Pistons contro i Lakers, Ray Allen (dieci volte All-Star), eccezionale tiratore dall'arco, vincitore di due titoli, nel 2008 con i Boston Celtics e nel 2013 con i Miami Heat, e Grant Hill (sette volte All-Star), la cui carriera è stata limitata da una serie di gravi infortuni (Orlando Magic e Phoenix Suns le squadre in cui la sua militanza è stata più rappresentativa).

Oltre a questi mostri sacri del gioco, figurano anche candidature di giocatori almeno un gradino sotto come livello complessivo: da Richard Hamilton a Ben Wallace, compagni di Billups nella Detroit di Larry Brown, a un altro talento limitato dagli infortuni, come Chris Webber, passando per Muggsy Bogues, Maurice Cheeks, Tim Hardaway e Sydney Moncrief. Becky Hammon, grande giocatrice delle San Antonio Stars e delle New York Liberty, attuale membro del coaching staff degli Spurs di Gregg Popovich, guida la candidatura delle donne, con altre leggende come Katie Smith, Tina Thompson e Teresa Weatherspoon. Presente anche Kim Mulkey, storica allenatrice di Baylor University. In ambito NCAA, ecco i nomi di Rollie Massimino (coach della Villanova del titolo nel 1985), Lefty Driesell e Bob Huggins. I finalisti verranno resi noti durante il week-end del prossimo All-Star Game, che si disputerà a febbraio nella cornice dello Staples Center di Los Angeles, mentre i vincitori saranno scelti solo al momento della Final Four NCAA, agli inizi di aprile a San Antonio, Texas.