NBA, Milwaukee in volata sugli Hornets. Bene i Nuggets a Portland

Giannis Antetokounmpo. Fonte: Bucks.com

Al termine di una gara estremamente equilibrata, i Milwaukee Bucks di Jason Kidd la spuntano in casa, sul parquet amico del Bradley Center, sugli Charlotte Hornets di Steve Clifford, con Giannis Antetokounmpo ancora protagonista. A Ovest, altra sconfitta per i Portland Trail Blazers di Terry Stotts, che al Moda Center, orfani di Damian Lillard, si arrendono ai Denver Nuggets di Mike Malone.

Milwaukee Bucks - Charlotte Hornets 109-104

Quintetti confermati al Bradley Center di Milwaukee, dove la gara è subito a ritmi alti. Eric Bledsoe parte forte per i padroni di casa, ma gli risponde il solito Kemba Walker, anima degli Hornets. Nicolas Batum e Michael Kidd-Gilchrist fanno da comprimari, tenendo comunque in linea di galleggiamento gli ospiti, mentre Khris Middleton e Giannis Antetokounmpo salgono di colpi per coach Kidd. Il primo strappo della partita è di Charlotte, che con la second unit si issa fino a dieci lunghezze di vantaggio, sfruttando la verve dalla panchina di Frank Kaminsky e Jeremy Lamb, con Batum nel ruolo di uomo assist. I Bucks barcollano, difendono male, ma trovano punti da Brogdon, Maker e Henson, chiudendo il primo quarto con un canestro più fallo di Antetokounmpo (52-59 all'intervallo lungo). Ancora Bledsoe riparte lanciato nel terzo quarto, ricucendo immediatamente lo strappo con Charlotte insieme a un precisissimo Khris Middleton, ma gli ospiti non mollano, e ritornano avanti con le magie di Kemba Walker. Bene anche Marvin Williams e Jeremy Lamb per la squadra del North Carolina, nuovamente avanti di dieci punti. Qui una serie di triple dei Bucks, firmate Middleton e Brogdon, riaccendono la sfida in vista di un quarto quarto che diventa punto a punto. Ancora una volta Charlotte allunga, con un Walker incontenibile, e con Kaminsky e Batum a segno dall'arco, ma negli ultimi minuti Giannis Antetokoumpo sale al proscenio, domina in difesa e chiude al ferro. Al resto provvedono Middleton e Bledsoe, per un'altra vittoria di Milwaukee, quarta forza a Est.

Milwaukee Bucks (17-13). Punti: Middleton 28, Antetokounmpo 26, Bledsoe 24, Brogdon 14. Rimbalzi: Henson 8. Assist: Bledsoe 10.

Charlotte Hornets (11-21). Punti: Walker 32, Kaminsky 16, Williams 15, Batum 14, Lamb 13. Rimbalzi: Williams 10. Assist: Batum 6.

Portland Trail Blazers - Denver Nuggets 85-102

Non c'è Damian Lillard per Terry Stotts al Moda Center, k.o. per un infortunio muscolare al bicipite femorale. Spazio a Jake Layman al suo posto, mentre dall'altra parte coach Malone ritrova in quintetto Gary Harris. Blazers che si affidano subito a Jusuf Nurkic come prima opzione offensiva, ma faticano a trovare il canestro con altri giocatori. Ne approfitta Denver, che sfrutta un Wilson Chandler particolarmente ispirato, per volar via, grazie anche all'apporto del rientrante Gary Harris. Ben presto sotto di una decina di lunghezze tra primo e secondo quarto, i padroni di casa si rialzano grazie alla second unit, con Shabazz Napier, Pat Connaughton e il rookie Zach Collins sugli scudi. Ma dall'altra parte inizia a dare spettacolo Nikola Jokic, sia sotto canestro che dalla media e dalla lunga distanza, accelerando nuovamente per Denver, che vede svegliarsi anche Jamal Murray e Mason Plumlee. Un paio di tiri a bersaglio di C.J. McCollum valgono il 41-52 all'intervallo lungo, preludio di cosa accadrà nel secondo tempo, quando i Blazers continuano a sbattere contro i ferri del Moda Center, mentre i Nuggets volano con uno Jokic scatenato e con un Chandler in serata di grazia. Praticamente non pervenuto Evan Turner per coach Stotts, costretto nuovamente a pescare dal secondo quintetto: troppo poco e troppo tardi, perchè Denver diventa imprendibile con Harris e con Will Barton in uscita dalla panchina. Quarto quarto dunque segnato, che i Blazers si giocano con le seconde linee, tra cui si fa notare Pat Connaughton, mentre gli ospiti gestiscono il vantaggio mettendo in mostra i miglioramenti di Trey Lyles.

Portland Trail Blazers (16-16). Punti: McCollum 15, Napier 14, Connaughton 12, Nurkic e Collins 10. Rimbalzi: Davis 8. Assist: Napier 5.

Denver Nuggets (17-15). Punti: Jokic 27, Chandler 21, Harris 17, Barton 12, Lyles 10. Rimbalzi: Chandler 11. Assist: Jokic 6.