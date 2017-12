NBA - Vittorie casalinghe per Indiana e Charlotte. I Pelicans vittoriosi a South Beach

Fonte: official Twitter New Orleans Pelicans

INDIANA PACERS - BROOKLYN NETS 123-119 dts

Partita divertente ad Indianapolis con le due squadre che si sono affrontate dall'inizio alla fine senza risparmiarsi. Solo un supplementare decide il match, con Indiana che la spunta grazie ad un sontuoso Victor Oladipo (38 punti, ed un perfetto 10/10 dalla linea della carità). I Nets partono a razzo, raggiungono 19 lunghezze di vantaggio e chiudono il primo tempo sul +13. Indiana pian piano risale la corrente, piazza un parziale di 11-0 e si rimette a contatto con gli avversari. Equilibrio nell'ultimo quarto, Oladipo e Dinwiddie - prime opzioni offensive delle rispettive squadre - si scambiano canestri su canestri, il secondo è abile dalla lunetta a mettere i liberi per forzare il supplementare. Nei 5' aggiuntivi prevale la squadra più tecnica, con Brooklyn, in evidente calo fisico, che cede negli ultimi secondi ai Pacers che vanno a prendersi la vittoria.

Indiana Pacers: Punti: Oladipo 38, Turner 23. Rimbalzi: Turner 9. Assist: Collison 9.

Brooklyn Nets: Punti: Dinwiddie 26, Carroll 20. Rimbalzi: Carroll 13. Assist: Dinwiddie 8.

CHARLOTTE HORNETS - MILWAUKEE BUCKS 111-106

Gli scherzi del calendario NBA. Bucks vittoriosi in casa appena un giorno fa, ed ecco che Charlotte, avendo immediatamente l'opportunità di avere la rivincita, supera in casa Milwaukee chiudendo questa doppia sfida sull'1-1. Allo Spectrum Center domina l'equilibrio nei primi 24' chiusi con i 'calabroni' sotto solo di un punto (54-53). Nel terzo quarto gli ospiti piazzano un parziale di 19-2 che sembra spezzare il match a favore della franchigia del Wisconsin ed invece la storia del match è diversa in quanto gli Hornets confezionano un quarto finale semplicemente perfetto e vanno a prendersi la meritata W. Sugli scudi, in un finale al cardiopalma, sono decisive le giocate di Dwight Howard (21+16), il quale inizia a somigliare sempre più a quell'Howard in versione Superman ammirato qualche anno fa in quel di Orlando. Milwaukee paga l'assenza di Antetokounmpo. Il compagno Bledsoe prova a sostituire il greco, ma i suoi 16 punti, 7 rimbalzi e 6 assist servono a poco, così come i 31 di un positivo Middleton.

Charlotte Hornets: Punti: Howard 21, Walker 19. Rimbalzi: Howard 16. Assist: Walker 8.

Milwaukee Bucks: Punti: Middleton 31, Bledsoe 16, Henson 16. Rimbalzi: Bledsoe 7. Assist: Bledsoe 6.

MIAMI HEAT - NEW ORLEANS PELICANS 94-109

Prova di forza di New Orleans che si impone in Florida e si candida definitivamente ad essere una franchigia partecipante alla prossima post season. Non sono però le stelle di NOLA a prendersi il palcoscenico, bensì le cosiddette 'seconde linee'. Ian Clark caldissimo dalla panchina (19 punti con 5/7 da tre) e la coppia Davis-Cousins a “soli” 33 punti in coppia con 18 tiri. Miami resta incollata al match nell'intero primo tempo, poi subisce il parziale nel terzo quarto di 17-2 e perde contatto dagli avversari. NOLA scappa via, fino al +15 e non si volterà più indietro, grazie anche ad Holiday che punisce sistematicamente ogni cambio difensivo che gli Heat praticano su di lui. Per gli Heat solo Tyler Johnson (20 punti) a superare i 13 segnati da Dragic e Ellington, troppo poco per impensierire questi Pelicans, in ascesa rispetto alle ultime oscure annate.

Miami Heat: Punti: T.Johnson 20, Dragic 13, Ellington 13. Rimbalzi: Olynyk 8. Assist: Adebayo 4.

New Orleans Pelicans: Punti: Clark 19, Davis 17. Rimbalzi: Cousins 7. Assist: Cousins 8.