NBA Christmas Day - I Celtics si rovinano nel finale: Beal e compagni espugnano il Garden

Nonostante l'atmosfera al Garden di Boston sia quasi da Finals NBA, nel terzo match di giornata sono i Washington Wizards a conquistare la vittoria grazie ad un finale perfetto. La squadra di Brooks si esalta contro i team più forti della Lega e anche stavolta si fa guidare dalla coppia Wall-Beal, che rispettivamente mettono a referto 21 punti+14 assist e 25 punti. Molto bene anche Otto Porter che si fa valere e chiude con 20 punti (7/10 dal campo). Per i Celtics sia Tatum che Irving segnano 20 punti ma non sono sufficienti, così come i 16 dalla panchina di Terry Rozier III. Serataccia per Jaylen Brown, impalpabile per gran parte del match e autore di 8 punti con 0/5 dall'arco.

Nel primo quarto si palesano i problemi offensivi dei Celtics, anche a causa dell'efficienza difensiva della squadra di Brooks. La soluzione per Brad Stevens è prendere tanti tiri da tre punti ma il vero vantaggio è che ogni giocatore biancoverde può tirare dall'arco. Kyrie Irving inizia a dare spettacolo ma non basta perché dall'altra parte arrivano due mini parziali firmati rispettivamente da Porter e Beal, che costruiscono il primo vantaggio del match. Oubre Jr. chiude il primo periodo sul 30-24 con una schiacciata a pochi secondi dalla sirena. Washington si blocca per qualche minuti e i Celtics si rifanno sotto grazie al duo Tatum - Rozier. Boston non riesce mai ad andare in vantaggio ma rimane comunque molto vicina grazie a due triple di Horford e Smart. Le difese salgono di intensità ma l'equilibrio è ancora precario; il +3 in favore dei Wizards arriva soltanto con un bel canestro di Bradley Beal sulla sirena del primo tempo.

Agli ospiti bastano un paio di minuti del secondo tempo per portarsi in doppia cifra di vantaggio grazie ad alcune giocate favolose di Porter Jr.. Boston, visibilmente sorpresa dalla partenza degli avversari, ci mette un po' ad ingranare ma finalmente torna a segnare, cercando di ridurre lo svantaggio. Di fronte però si trovano un Gortat fondamentale in attacco anche se a volte un po' superficiale in fase difensiva. Tatum pesca la tripla del -4 che fa esplodere il Garden, ma il terzo quarto si conclude con Washington avanti sull'80-76. Il match rimane comunque apertissimo e divertente, grazie anche all'atmosfera pazzesca donata dai tifosi casalinghi. E' ancora il rookie Jayson Tatum a risultare decisivo per i suoi su entrambi i lati del campo, regalando ai padroni di casa persino il vantaggio. I Celtics sembrano controllare il match con Irving che segna il canestro del +5, ma pochi istanti dopo arriva la mazzata degli ospiti con un parziale netto di 12-0, firmato a metà da Oubre Jr. e Beal. Il vantaggio di Washington aumenta con John Wall in regia a distribuire cioccolatini per i compagni, dovuti anche alle pecche difensive della squadra di Stevens. Rozier prova a dare una scossa con una tripla ma i Wizards tengono botta e chiudono il match con un rimbalzo offensivo di Porter e il successivo 2/2 dalla lunetta di Wall.