NBA Christmas - Prima storica vittoria natalizia dei T'wolves, i Lakers di Kuzma al tappeto

Fonte: Twitter Minnesota Timberwolves

LOS ANGELES LAKERS - MINNESOTA TIMBERWOLVES 104-121

L'attacco di Minnesota gira a mille, i T'Wolves approfittano dei Lakers privi di Lonzo Ball e Brandon Ingram e vanno a prendersi il quinto successo consecutivo, la prima, storica W in una gara natalizia. Minnie domina sotto canestro, li dove i gialloviola appaiono troppo leggeri. Karl Anthony Towns e Jimmy Butler combinano per un perfetto 11/11 al tiro nel pitturato, e la percentuale di squadra da sotto sfiora addirittura l'83%. I Timberwolves cercano una prima fuga nella gara già nel secondo quarto, ma il vantaggio in doppia cifra è quasi completamente annullato dal parziale di 22-13 con cui L.A. chiude il primo tempo, sotto solo di un punto. Sugli scudi il rookie Kyle Kuzma, immarcabile per la difesa ospite. 'Skill set' variegato per KK, ed i Lakers restano a contatto grazie proprio alle giocate del suo debuttante. Segnerà 31 punti, con 6 triple a bersaglio.

Il terzo quarto scorre via sui binari dell'equilibrio, Minnesota trova canestri importanti dalla sua panchina, specie con Jamal Crawford che ne mette in totale 19, dimostrando ancora efficacia da 'sesto uomo' seppur le primavere inizino a farsi pesanti sul suo gruppone. Gibson, ala grande di ferro, di quelle vecchio stampo, scherza con i suoi dirimpettai. Anche se boccheggianti nel corso della prima parte del secondo tempo, gli ospiti restano avanti, subiscono il vantaggio dei losangelini soltanto ad inizio dell'ultimo quarto quando il canestro di Randle scrive a tabellone l'84-83 in favore dei padroni di casa. Poi però ecco che gli uomini di coach Thibodeau confezionano il parziale decisivo di 12-0 che decide il match. Break che porta interamente la firma di Butler e Crawford. Minnesota raggiunge così la doppia cifra di vantaggio e non si volta più indietro, in quanto i Lakers sono incapaci di risalire la china poichè privi delle necessarie forze. Ultimi minuti di puro garbage time, nel quale i giocatori impiegati provano soltanto a sistemare i propri tabellini personali.

Los Angeles Lakers: Punti: Kuzma 31, Clarkson 17, Randle 16. Rimbalzi: Randle 7. Assist: Clarkson 7.

Minnesota Timberwolves: Punti: Butler 23, Gibson 23, Towns 19. Rimbalzi: Towns 10. Assist: Teague 10.