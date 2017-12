NBA - Toronto inciampa a Dallas; il derby della Florida è degli Heat

Fonte: official Twitter Dallas Mavericks

DALLAS MAVERICKSS - TORONTO RAPTORS 98-93

I Raptors perdono immediatamente la vetta della Eastern Conference. Dopo la gentile concessione natalizia dei Celtics, i canadesi si fanno male con le proprie mani ed in Texas incappano in una sconfitta evitabile, se solo avessero tirato leggermente meglio del 30 su 89 (poco più del 33%) e del 29% dall'arco dei 3 punti. L'emblema della serata storta di Toronto sta tutto nella statline di DeMar DeRozan, prima opzione offensiva degli uomini di caoch Casey. Il figlio di Compton chiude con 7 punti all'attivo, frutto di un orribile 3/16 dal campo. Kyle Lowry prova sostituirsi al suo compagno di merenda ma i 23 punti dell'ex Rockets servono a poco. Un match equilibrato, ma non bellissimo, si decide nell'ultimo quarto quando le due squadre, seppur continuino a sbagliare tanto, provano a superarsi. Dallas è più lucida ed i canestri di JJ Barea, Harrison Barnes e Max Kleber indirizzano il match verso i binari del collettivo texano. Positivo l'apporto di Nowitzki, 18 punti e 7 rimbalzi in 26'.

Dallas Mavericks - Punti: Barea 20, Nowitzki 18, Barnes 16. Rimbalzi: Barnes 10. Assist: Barea 4, Smith jr 4.

Toronto Raptors - Punti: Lowry 23, Valanciunas 13, Ibaka 11. Rimbalzi: Ibaka 12. Assist: Lowry 6.

MIAMI HEAT - ORLANDO MAGIC 107-89

Dopo cinque successi consecutivi dei Magic, Miami riesce a sfatare il tabù e ritorna a far suo un derby della Florida. Gli uomini di Spolestra partono con il freno a mano tirato, sbagliano 16 delle prime 19 triple tentate e lasciano la scena ad Orlando che passa a condurre senza però mai dare l'impressione di poter scappare. Scivolati anche sotto di 10 punti nel corso del terzo quarto, i padroni di casa decidono soltanto nell'ultimo parziale di accendere la luce. cavalcano un Wayne Ellington infuocato: il tiratore con addosso la casacca bianca e rossa manda a bersaglio 4 pesantissime triple nel giro di 3 minuti e mezzo, ed è il protagonista principale del parziale di 39-21 con il quale si chiude il quarto periodo. Grazie agli ultimi, sontuosi 12', Miami va a vincere il primo derby della Florida dopo 5 sconfitte di fila. Senza Gordon e Vucevic, Orlando ha 19 punti da Payton, ma EP è troppo confusionario e mai in grado di assumersi la leadership in attacco.

Miami Heat - Punti: Richardson 20, Ellington 18, T.Johnson 17. Rimbalzi: Olynyk 12. Assist: Dragic 6.

Orlando Magic - Punti: Payton 19, Fournier 14, Hezonja 14. Rimbalzi: Biyombo 12. Assist: Payton 6.