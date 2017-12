NBA - L'atteso ritorno di Blake Griffin per gli sfortunati Clippers

Fonte: LA Clippers Twitter

L’ultima volta che i Los Angeles Clippers hanno visto Blake Griffin in campo era novembre, il giocatore stava disputando la sempre sentita sfida con i Los Angeles Lakers e una collisione l’aveva costretto ad uscire dal campo. La diagnosi era stata dura: distorsione del collaterale mediale sinistro, e stop di circa otto settimane. Da lì i Clippers hanno visto nero, quattro sconfitte consecutive, e vittoria ritrovata solo alla quinta sfida contro gli Washington Wizards; strappata con i denti di un punto (112-113). Trovare la forma giusta senza un giocatore come Blake non è facile, le sue caratteristiche aiutano la manovra della squadra essendo un giocatore che può spaziare su più zone del campo, ed avendo un arsenale offensivo del tutto ampio. È un giocatore temibile dal post, dal buon tiro da tre e dalla media, di un’aggressività infinita in fase di attacco a canestro e talvolta anche un buon palleggiatore. Oltre a questo fornisce una sostanziale presenza difensiva e a rimbalzo, insieme al compagno di merende (gusto preferito appunto rimbalzo): DeAndre Jordan. Stando alle parole di coach Doc Rivers nel pre gara con i Sacramento Kings (partita vinta dalla franchigia di Los Angeles), Griffin dovrebbe tornare a disposizione venerdì, proprio per il derby di Los Angeles .

“Giocherà stanotte? No. Giocherà la prossima partita? Potrebbe. Ci è molto vicino, non ho detto che ci sarà, ho detto che potrebbe esserci”. Queste le parole di Rivers, che fanno pensare al ritorno di Blake Griffin sul parquet. Ha continuato poi il coach dei Clippers riferendosi al riscaldamento svolto dal giocatore nel pre game con i Kings, dove lo si è visto schiacciare e lavorare sul pick and pop: “So che la sua etica di lavoro deve avere a che fare con questo genere di cose. Prende un sacco di energia dagli infortuni, ma nessuno gli dà credito per essere in salute. Lui lavora come non ho mai visto fare prima da nessuno”

Anche il compagno di squadra Austin Rivers ha speso parole sul ritorno di Blake Griffin; Austin nelle ultime partite è risultato essere un elemento fondamentale per la franchigia e con Griffin le sue prestazioni potrebbero ulteriormente progredire (le statistiche di Blake fino ad ora: 23.6 punti, 7.9 rimbalzi e 5.1 assist). Rivers ha detto: “Non ho visto molto, l’ho visto fare un uno contro uno, quindi penso che sia una buona cosa da vedere. È sempre incoraggiante vedere dei ragazzi che non erano in grado di giocare tornare là fuori”.