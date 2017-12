NBA, Chicago la spunta sui Knicks. Lakers k.o. con i Grizzlies

Tyreke Evans, 32 punti contro i Lakers. Fonte: NBA.com/Twitter

Prosegue il gran momento dei Chicago Bulls di Fred Hoiberg: la squadra della Windy City vince ancora nella notte NBA, battendo in rimonta allo United Center i New York Knicks di Jeff Hornacek. Altro k.o. casalingo invece per i Los Angeles Lakers di Luke Walton, battuti allo Staples Center dai derelitti Memphis Grizzlies di J.B. Bickerstaff.

Chicago Bulls - New York Knicks 92-87

C'è Doug McDermott nel quintetto titolare di coach Hornacek allo United Center, con Lance Thomas che parte invece dalla panchina. Dopo un paio di lampi di Lauri Markkanen e Denzel Valentine, i Knicks prendono il controllo delle operazioni grazie a Kristaps Porzingis. Il fenomeno lettone segna da ogni posizione, e tutta la squadra gira, trovando punti dalla media distanza con Jarrett Jack e con il sempre attivo Courtney Lee. Dopo il primo quarto, New York è avanti di una quindicina di punti, anche perchè i vari Thomas, Beasley, Ntilikina rispondono presente in uscita dalla panchina. Ma i Bulls non ci stanno, replicano con l'energia di Bobby Portis e di Jerian Grant. Due triple di Paul Zipser riavvicinano i padroni di casa prima dell'intervallo lungo, al quale Chicago arriva con un altro tiro da tre a bersaglio, stavolta firmato Justin Holiday, mentre dall'altra parte il solo Porzingis è continuo in attacco, con il turco Enes Kanter che non ripete la prestazione di Natale contro Philadelphia. Al rientro negli spogliatoi lo score è di 49-52, e i Knicks allungano nuovamente a inizio terzo quarto. Merito del solito Courtney Lee, di un Jack in serata positiva e di un immarcabile Porzingis. Chicago è costretta a inseguire ancora, ma non si arrende, affidandosi a Robin Lopez e Kris Dunn, in crescita esponenziale nelle ultime uscite. Ntilikina, O'Quinn e Beasley rilanciano gli ospiti nel quarto quarto, e New York è in controllo della gara fino agli ultimi quattro minuti di gioco, quando il suo attacco si inceppa clamorosamente. Ne approfittano i Bulls, che per una volta hanno poco da Mirotic, ma trovano punti da David Nwaba e Lauri Markkanen: il finlandese ruba la palla del partita e fa scattare il contropiede per rompere la parità. Equilibrio spezzato dunque dai tiri liberi, con Enes Kanter che manda sul ferro la tripla che varrebbe l'overtime.

Chicago Bulls (12-22). Punti: Dunn 17, Markkanen 12, Lopez e Holiday 11. Rimbalzi: Valentine e Holiday 9. Assist: Grant 6.

New York Knicks (17-17). Punti: Porzingis 23, Lee 17, Jack 11. Rimbalzi: Kanter 11. Assist: Jack 8.

Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 99-109

Rientra Brandon Ingram per i gialloviola, con Josh Hart che si accomoda in panchina, mentre per Bickerstaff c'è Martin nel quintetto titolare. Inizio di partita difficile per i padroni di casa, che fanno una fatica tremenda a trovare il canestro, subendo dall'altra parte del campo le iniziative di uno scatenato Tyreke Evans. Anche Marc Gasol contribuisce per i Grizzlies, mentre spetta al solito Kyle Kuzma, con l'aiuto di Brandon Ingram, svegliare dei sonnolenti Lakers, sotto 18-24 alla prima pausa. Gialloviola che si scuotono con la second unit: Julius Randle, Jordan Clarkson e soprattutto Larry Nance evitano che Memphis possa scappare, nonostante i punti di Davis e di Jarell Martin. Gara che continua a proseguire a strappi: Ingram attacca il ferro con decisione, Josh Hart si fa sentire in uscita dalla panchina, ma i Lakers si ritrovano sotto all'intervallo lungo, con lo score di 47-54. Alla ripresa delle operazioni i padroni di casa provano a cambiare ritmo, segnano con buona continuità grazie a Jordan Clarkson, mentre Kuzma sbatte sulla difesa avversaria. Ingram alterna buone cose a giocate complicate, Kentavious Caldwell-Pope sembra scuotersi per un attimo, Larry Nance è il solito concentrato di energia, e i gialloviola si riportano a contatto, nonostante Memphis risponda colpo su colpo, ancora con Evans e Andrew Harrison. Si apre così il quarto periodo, con le squadre punto a punto, ma un passaggio a vuoto dei Lakers costa la partita agli uomini di Walton. Una serie di triple firmate Brooks, Chalmers e Martin spiana la strada ai Grizzlies, che si godono il grande impatto di Deyonta Davis sui due lati del campo e resistono agli ultimi fuochi di Jordan Clarkson e Brandon Ingram.

L.A. Lakers (11-22). Punti: Ingram 23, Clarkson 22, Caldwell-Pope 16, Nance 12. Rimbalzi: Bogut e Nance 9. Assist: Ingram 4.

Memphis Grizzlies (11-24). Punti: Evans 32, Martin 20, Harrison 15, Davis 14, Gasol 11. Rimbalzi: Gasol 9. Assist: Evans 7.