NBA, Portland rimonta i Sixers (114-110)

C.J. McConnell, 34 punti contro Philadelphia. Fonte: Blazers.com/Twitter

Dopo essere stati a lungo in vantaggio al Moda Center di Portland, i Philadelphia 76ers di Brett Brown si fanno rimontare dai Blazers di Terry Stotts, capaci di scuotersi anche senza il loro leader Damian Lillard. Non bastano agli ospiti 29 punti di Joel Embiid e 25 di Dario Saric, perchè nel quarto quarto un passaggio a vuoto prolungato risulta fatale, con Shabazz Napier (23 punti) e C.J. McCollum (34) sugli scudi per Rip City.

Ancora assente Damian Lillard al Moda Center. Il nativo di Oakland è alle prese con un infortunio al bicipite femorale, e il suo posto in quintetto è preso da Shabazz Napier, prodotto da UConn. L'avvio di partita è tutto di Joel Embiid, che domina nei pressi del suo ferro e segna con irrisoria facilità dall'altra parte del campo, trovando il canestro anche dall'arco dei tre punti. Bene pure Dario Saric per coach Brett Brown, che dimostra di essere in buona serata al tiro, mentre Portland si affida a C.J. McCollum, unico vero realizzatore nel primo quarto dei padroni di casa. Il gemello di Lillard segna in transizione, in penetrazione e da tre, tenendo a galla dei Blazers che faticano contro la verve di Phila, abile a muovere velocemente la palla e a trovare tiratori in ritmo, come Saric e Covington. Il primo periodo si chiude sul 27-30, con Pat Connaughton e T.J. McConnell a scambiarsi canestri in uscita dalla panchina. I Sixers sembrano a lungo in controllo, segnano anche con Amir Johnson, prima che si scateni Ben Simmons, protagonista di un gran secondo quarto, che lo vede arrivare al ferro con movimenti di potenza ed eleganza. Portland rimane aggrappata alla sfida con la voglia di Ed Davis, lungo di verticalità che fa meglio di un Nurkic svogliato, e con il solito C.J. McCollum, acqua nel deserto dell'attacco di Stotts. Saric ed Embiid non bastano dunque a Phila per chiudere avanti il primo tempo, che si conclude sul punteggio di 52-51.

Alla ripresa delle operazioni gli ospiti cambiano ulteriormente marcia, infliggendo un 16-1 di parziale ai Blazers che sembra chiudere in anticipo la contesa. Dario Saric è una sentenza da tre punti, J.J. Redick scalda la mano e diventa inarrestabile, Simmons continua a dar spettacolo, Embiid domina sui due lati del campo, e Phila avvicina ben presto le venti lunghezze di vantaggio. Il solo McCollum non può bastare a coach Stotts, che nel momento del bisogno trova punti da Shabazz Napier, che sale al proscenio dopo un primo tempo opaco. Il prodotto da University of Connecticut risveglia il Moda Center, Ed Davis dà un'ulteriore scossa, Jusuf Nurkic decide di entrare in partita, e in un lampo i padroni di casa ricuciono lo strappo, tornando avanti nel punteggio a inizio quarto quarto. Sbandamento prolungato dei Sixers, che dimostrano di essere una squadra giovane, perdono palloni su palloni e si vedono costretti a inseguire. Ma l'inerzia del finale è tutta per Portland: Nurkic stoppa Embiid, Napier e McCollum completano la rimonta, completamente on fire, Mo Harkless trova due triple fondamentali per coach Stotts, mentre il risveglio di Phila è tardivo, ancorchè rabbioso. Redick, ma soprattutto Saric ed Embiid, trivellano di triple il canestro avversario: non basta, perchè i Blazers non tremano ai liberi e portano a casa una vittoria importante.

Portland Trail Blazers (18-16). Punti: McCollum 34, Napier 23, Nurkic 21, Davis 10. Rimbalzi: Nurkic 12, Aminu 10. Assist: McCollum 4.

Philadelphia 76ers (15-19). Punti: Embiid 29, Saric 25, Redick 19, Embiid 17, McConnell 10. Rimbalzi: Saric ed Embiid 9. Assist: Simmons 8.