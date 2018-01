NBA, Boston regola i Nets. T'Wolves in scioltezza a Indianapolis

Taj Gibson, 17 punti contro Indiana. Fonte: NBA.com/Twitter

Faticano più del previsto, ma portano a casa la vittoria, i Boston Celtics di Brad Stevens, che al TD Garden chiudono il 2017 battendo in volata gli indomiti Brooklyn Nets di Kenny Atkinson. Per i biancoverdi, protagonista ancora una volta Kyrie Irving, autore di una prestazione da 28 punti, 8 rimbalzi e 2 assist. Bene in trasferta i Minnesota Timberwolves di Tom Thibodeau, che vincono senza troppi patemi alla Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis contro i Pacers di Nate McMillan.

Boston Celtics - Brooklyn Nets 108-105

Torna Jaylen Brown in quintetto per i Celtics contro Brooklyn, e il sophomore di Brad Stevens dà subito energia ai padroni di casa, in un primo quarto sotto controllo per i biancoverdi. Irving attacca il ferro con continuità, Horford è il solito facilitatore, e dalla panchina Marcus Smart e Terry Rozier aggiungono punti, per una Boston che si ritrova avanti di una decina di lunghezze alla prima pausa. Per i Nets a segno Demarre Carroll e il giovane Caris LeVert, che nel secondo periodo accende la rimonta ospite. Con lui, ecco salire al proscenio Quincy Acy, Spencer Dinwiddie e Joe Harris, mentre dall'altra parte è fondamentale il contributo di Marcus Morris. Il rientro in campo di Kyrie Irving coincide con otto punti consecutivi dell'ex giocatore dei Cavs, che ricaccia indietro Brooklyn e chiude sul 61-59. Alla ripresa delle operazioni i Nets aggangiano i biancoverdi: ci pensa Allen Crabbe a rimettere totalmente in carreggiata la squadra ospite, insieme a Dinwiddie e Harris. I Celtics devono così far ricorso alla loro difesa per piazzare un nuovo parziale, a cavallo tra terzo e quarto quarto. Ancora importante Marcus Morris, che apre il campo al fianco di Al Horford, con Irving imprendibile quando decide di accelerare. I giovani Jayson Tatum e Jaylen Brown mandando a bersaglio una tripla a testa per un nuovo vantaggio in doppia cifra, Rozier contribuisce da par suo, e la gara sembra finita. Ma Brooklyn non ci sta, e negli ultimi quattro minuti di gioco spaventa il pubblico del Garden, trascinata da un dominante Rondae Hollis-Jefferson e dalle triple di Dinwiddie e Acy. Boston si complica la vita, ma nel finale riesce comunque a portare a casa la vittoria, nonostante Dinwiddie abbia a disposizione la tripla dell'overtime.

Boston Celtics (30-10). Punti: Irving 28, Morris 15, Rozier 14, Brown 13, Horford 10. Rimbalzi: Horford e Baynes 10. Assist: Horford 5.

Brooklyn Nets (13-23). Punti: Hollis-Jefferson 22, LeVert 16, Acy 14, Carroll e Crabbe 12, Dinwiddie 10. Rimbalzi: Hollis-Jefferson 12. Assist: Dinwiddie 9.

Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves 90-107

Ancora assente Victor Oladipo per i Pacers, sostituito in quintetto da Lance Stephenson, mentre dall'altra parte Tyus Jones rimpiazza l'ex Jeff Teague. Inizio da incubo per Indiana, che non segna per l'intera metà del primo campo, subendo un parziale di 0-17, alimentato per i Timberwolves da Taj Gibson, Jimmy Butler e Andrew Wiggins. McMillan ricorre alla sua panchina per scuotere la squadra, e trova punti da Domantas Sabonis e Joe Young, con Cory Joseph sempre inappuntabile per voglia ed energia. I Pacers rientrano così vagamente in partita, sotto di una decina di lunghezze nel secondo quarto, quando anche Darren Collison e Lance Stephenson si uniscono al tentativo di rimonta, ma per Minnesota Jimmy Butler è ovunque, al ferro e pronto a segnare con il tiro in sospensione. Gibson è fondamentale sotto canestro, insieme a un Towns più presente in difesa, e Tyus Jones non sbaglia una mossa, per il 38-49 con cui le squadre tornano negli spogliatoi. Alla ripresa delle operazioni ecco due triple consecutive di Andrew Wiggins, imitato poi da Butler e persino da Gibson: l'unica reazione dei Pacers sta nei tiri dall'arco di Bojan Bogdanovic. Non può bastare ai padroni di casa, che sprofondano di oltre venticinque lunghezze, perdendo palloni sanguinosi tramutati in canestri da Butler e Jones. Sabonis, Thaddeus Young e Al Jefferson provano a limitare i danni per Indiana, ma a inizio quarto quarto Karl-Anthony Towns e Jamal Crawford mettono il sigillo alla vittoria di Minnesota, facendo in modo che i minuti restanti diventino garbage time, utile a Joe Young per gonfiare le sue statistiche. In campo seconde linee da una parte e dall'altra: nel finale spazio a Bjelica, Brooks, Georges-Hunt, Aldrich, Muhammad, Leaf, Poythress, Anigbogu e Wilkins.

Indiana Pacers (19-18). Punti: Young 20, Bogdanovic 13, Joseph 10. Rimbalzi: Sabonis 11. Assist: Joseph 4.

Minnesota Timberwolves (23-14). Punti: Butler 26, Towns 18, Gibson 17, Wiggins 14. Rimbalzi: Towns 14. Assist: Jones 6.