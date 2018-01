NBA- Washington soffrendo batte i Bulls, Philly si impone sui Suns fonte: twitter 76ers

Washington Wizards vs Chicago Bulls 114-110

Vittoria sofferta, di rimonta, da parte dei Washington Wizards contro i rinati Chicago Bulls, che controllano la partita fino a pochi minuti dal termine, dove i padroni di casa si aggiudicano il definitivo vantaggio. Inizio spumeggiante, ad altissimo punteggio: Markkanen inizia fortissimo la sua partita infilando 5 punti consecutivi, al quale rispondono Wall e Beal. Grande primo quarto di Dunn che impone la propria energia agonistica sulla partita, a tenere a galla Washington sono le triple di Beal, Oubre e Scott. Mini parziale sul finale di quarto per i Bulls che firmano il +8 con la bomba di Holiday. Seconda frazione che vede Scott e Wall prendere in mano Washington, mentre Mirotic che si erge a leader tecnico dei tori che mantengono il loro vantaggio. Washington aumenta il ritmo di gioco, stringendo le maglie in difesa e conducendo contropiedi che Oubre prima e Beal poi chiudono con due schiacciate che accendono la Capital One Arena. Washington efficace in attacco, con Wall che dirige le operazioni, ma non altrettanto in difesa, concedendo tanti punti facili agli avversari che si mantengono in vantaggio alla fine del rimo tempo.

fonte: NBA.com

Stesso copione per quanto riguarda l’inizio di secondo tempo, Washington non riesce a imporre un intensità difensiva sufficiente a limitare le iniziative di Lopez e compagni. Nella metà campo offensiva Beal è un cecchino, ma Chicago trova la via del canestro con continuità con Holiday, Mirotic e Dunn, che mantengono i biancorossi in vantaggio. Quarto quarto vero turning point della partita: Chicago resiste grazie a Mirotic e Nwaba, ma Beal trascina Washington al pareggio a suon ti conclusioni da dietro l’arco dei tre punti. Dunn segna il + 3 Bulls a meno di un minuto dalla fine, ma Beal prima e Wall poi, subendo anche il fallo in penetrazione, assicurano il vantaggio ai padroni di casa, che chiudono la contesa sul 114-110.

Wizards: Beal 39, Wall 21, Scott 17, Oubre 12, Porter 9, Gortat 8

Bulls: Mirotic 21, Dunn 19, Lopez 16, Nwaba, Holiday e Markkanen 11

Phoenix Suns vs Philadelphia 76ers 110-123

Ottima vittoria esterna dei Philadelphia 76ers contro i non irresistibili Phoenix Suns che, tranne una piccola parentesi nel terzo quarto, non si oppongono più di tanto alla superiorità della squadra della Pennsylvania. Equilibrio tra le due squadre che nel primo quarto dura meno di 4 minuti, con i Sixers che iniziano a carburare e grazie a Saric e Redick costruiscono in fretta il primo break della partita. Si accende anche Simmons, il quale con un paio di iniziative personali dilata ulteriormente il vantaggio dei suoi, con Warren e Chriss che provano a limitare i danni dalla parte opposta. Alle iniziative di McConnell e Bayless risponde Canaan che riporta sotto di soli tre punti i Suns, prima della tripla di Redick che chiude il primo quarto. Nella seconda frazione Saric continua la sua ottima partita infilando due triple consecutive,, seguito da Embiid che concretizza il gioco da tre punti. Philly gioca bene in attacco, ma concede qualche canestro di troppo in difesa, mantenendo in partita i Suns, nonostante la doppia cifra abbondante di vantaggio.

fonte: NBA.com

Il terzo quarto vede le due squadre controbattere colpo su colpo le iniziative avversarie, Booker si accende definitivamente scaldando la mano da tre punti. I Sixers rispondono con le prodezze dei propri leader a cominciare da Embiid seguito da Saric. Chriss infila due bombe consecutive, seguite da un ulteriore tripla di Booker, che portano i Suns sotto la doppia cifra di svantaggio. I Sixers inizialmente resistono grazie a Simmons e McConnell, ma sbandano pericolosamente sulle due schiacciate di Warren e Chriss che non solo accendono il pubblico amico, ma portano i Suns a soli 2 punti di svantaggio.

Svantaggio che sfuma sul fade away dello stetesso Warren al quale segue il coast to coast chiuso, con fallo subito, da Booker, che regala il primo vantaggio della partita a Phoenix. Contro reazione Sixers sul finale di quarto che agguantano il pareggio e poi il vantaggio sul jumper e il successivo movimento in post di Embiid. Ultimo quarto che vede Booker non rinunciare a vincere questa partita, riaccendendo la luce della rimonta, limitata da Embiid e Covington. Canaan e Daniels riportano i padroni di casa ad un punto dagli avversari, ma Saric e Simmons conducono un contro parziale che riporta Philly avanti di 4 punti. Booker replica da tre punti, seguito da Warren col jumper dalla media, ai quali rispondono Simmons e Redick, i quali conducono il contro parziale che si rivela decisivo per le sorti della partita che i Sixers vincono 123-110.

Suns: Booker 32, Warren 29, Chriss 12, Chandler 10, Canaan 9

76ers: Saric 27, Embiid e Redick 22, Simmons 21, Covington 10