NBA - Brooklyn sorprende i Timberwolves, i Pacers crollano a Milwaukee

Spencer Dinwiddie e Jimmy Butler - Fonte immagine: www.twitter.com/NBA

Brooklyn prova a risalire la classifica della Eastern Conference battendo una squadra molto più attrezzata come i Timberwolves. Spencer Dinwiddie è il migliore dei suoi con 26 punti e 9 assist, in aggiunta al canestro del definitivo e decisivo +1. Butler risponde con 30 punti a referto ma pesa l'errore a pochi secondi dalla sirena; così così Wiggins e Towns che sbagliano tanti tiri ma concludono rispettivamente con 17 e 16 punti. Arriva la vittoria anche per i Milwaukee Bucks, che conquistano il quinto posto ad Est grazie ad Antetokounmpo e Middleton, autori di 58 punti in due. Dall'altra parte Sabonis si conferma in grande crescita con 10/13 dal campo per 24 punti totali, ma l'assenza di Oladipo per i Pacers pesa ancora sul risultato finale.

Brooklyn Nets - Minnesota Timberwolves 98-97

Il primo quarto procede ad un ritmo piuttosto basso e senza break, ma Brooklyn fa subito capire di essere nel match grazie ad un ottimo Hollis-Jefferson. Prima Towns e poi Wiggins però trascinano i T-Wolves che restano attaccati a due punti di distanza all'inizio del secondo periodo. Il match rimane apertissimo anche nel prosieguo, con Butler che riesce a mettersi in ritmo dalla lunetta ma non basta per compiere il primo parziale. Brooklyn non si fa mettere i piedi in testa e con un paio di triple di Dinwiddie rimette le cose a posto, chiudendo il primo tempo sul 48-43.

Minnesota arriva persino in doppia cifra di svantaggio prima di recuperare tutto con i suoi big-three, nel momento in cui gli avversari non riescono più a dare continuità all'attacco. Nonostante qualche problema offensivo, Brooklyn tiene botta e rimane sotto di due lunghezze alle porte dell'ultima frazione di gioco. Butler gioca la maggior parte dei palloni per i suoi, senza però dare un vantaggio alla squadra visto che dall'altra parte i vari Acy, Harris e Carroll danno il loro contributo con due canestri a testa fondamentali. Quando torna in campo Dinwiddie si carica la squadra sulle proprie spalle, facendo sperare il pubblico nella vittoria. Butler prova nuovamente a rovinare i piani dei Nets con tre tiri liberi che portano al +1, ma Dinwiddie segna il jumper del controsorpasso a 10 secondi dalla sirena, che vale il successo visto il successivo errore di Jimmy Butler.

Milwaukee Bucks - Indiana Pacers 122-101

Milwaukee costruisce da subito il vantaggio che si porterà dietro per tutta la partita e lo fa affidandosi a Middleton e Antetokounmpo, che segnano complessivamente 20 punti nel primo quarto. Indiana prova a metterci una pezza con Collison ma chiude con otto lunghezze da recuperare. Antetokounmpo è dominante su entrambi i lati del campo: in difesa con rubate e rimbalzi e in attacco buca con facilità la difesa avversaria, procurandosi facili canestri. Con Sabonis e Stephenson i Pacers provano una disperata rimonta arrivando fino al -5, ma una tripla di Middleton e due tiri liberi permettono ai Bucks il +10 a fine primo tempo.

Nel terzo quarto arriva lo strappo decisivo dei padroni di casa che, andando spesso in lunetta e giocando al proprio ritmo, riescono a imporsi senza particolare fatica. Indiana non trova neanche per un minuto il modo di arginare la potenza offensiva degli avversari e subisce un altro parziale da Antetokounmpo e compagni, ritrovandosi a -17. Middleton conclude l'opera nell'ultimo periodo con sette punti in pochi possessi, dando così a Kidd la possibilità di far giocare anche le seconde linee, in un finale di partita ormai deciso da diversi minuti.