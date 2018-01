NBA - I Thunder si godono Terrance Ferguson, il rookie schiacciatore

Fonte: Twitter OKC Thunder

Febbraio è sempre più vicino e si ci avvicina a grandi passi verso la gara delle schiacciate, uno degli appuntamenti imperdibili del week-end dedicato all'All-Star Game. Appuntamento al quale il rookie degli Oklahoma City Thunder, Terrance Ferguson, farà di tutto per potervi partecipare e nel quale potrebbe fungere da mina vagante, oltre ad essere etichettato come 'quel concorrente che nessuno avrebbe pronosticato potesse parteciparvi fino ad un paio di settimane or sono'.

Nel match vinto contro i Los Angeles Lakers, i Thunder hanno ruotato tutto il roster, dato anche il largo vantaggio che la franchigia dell'Oklahoma si è ritrovata ad amministrare specie nel secondo tempo. Tutti hanno avuto l'opportunità di potersi esprimere sul parquet, non solo i soliti 'Big 3' che normalmente catturano le attenzioni di addetti ai lavori e pubblico appassionato. Anche il rookie Terrance Ferguson, 21^ scelta dello scorso Draft NBA, giovane classe 1998 nativo di Tulsa, ha approfittato dei minuti che gli sono stati concessi da coach Donovan per poter finalmente mettere in luce le sue qualità e soprattutto le sue abilità di schiacciatore.

Ha concluso la gara con una statline di tutto rispetto, tipica di giocatori già affermati in NBA. 24 punti, 1 rimbalzo, 1 assist e ben 5 palle recuperate. Questo lascia intendere che la gara di Ferguson non è stata solo ed esclusivamente un susseguirsi di belle schiacciate, ma un mix di genialità e sacrificio al servizio del team. Altre prestazioni di questo livello potrebbero far ulteriormente breccia nel cuore di Donovan che quindi potrebbe offrirgli un minutaggio ancora maggiore e non solo in casi in cui il garbage time fa da padrone al gioco.

L'esplosività, l'atletismo eccezionale di cui dispone gli potrà consentire di diventare un difensore versatile, e potenzialmente molto solido sul perimetro. In più, a soli diciannove anni, sta mostrando un linguaggio del corpo già efficiente, tante belle qualità che non ne fano soltanto un abile schiacciatore ma un giocatore completo, dal futuro assicurato in NBA.