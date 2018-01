NBA, Ginobili e Leonard regolano i Suns. Portland facile sugli Hawks

Kawhi Leonard. Fonte: NBA.com/Twitter

Con 21 punti in uscita dalla panchina, il quarantenne Manu Ginobili contribuisce alla vittoria casalinga, sul parquet amico dell'AT&T Center, dei San Antonio Spurs di Gregg Popovich sui Phoenix Suns di Jay Triano. Bene anche Kawhi Leonard, in una versione dei neroargento senza LaMarcus Aldridge. Dopo un lungo giro di trasferte a Est, i Portland Trail Blazers di Terry Stotts tornano in Oregon e vincono al Moda Center contro gli Atlanta Hawks di Mike Budenholzer, riscattando la sconfitta di pochi giorni fa in Georgia.

San Antonio Spurs - Phoenix Suns 103-89

Per la sfida interna ai Suns, coach Popovich lascia a riposo LaMarcus Aldridge, fa ancora a meno di Danny Green, e propone un quintetto con Pau Gasol unico lungo (spazio a Leonard, Anderson e Forbes). Dall'altra parte Jay Triano sostituisce T.J. Warren con Josh Jackson. L'inizio di Phoenix è tutto di Devin Booker, meraviglioso nell'andare a segno da tutte le posizioni, anche in post. Gli risponde per le rime Bryn Forbes, che non sbaglia al tiro, con Kawhi Leonard coinvolto ai due estremi del campo. Primo quarto equilibrato, con Jackson e Alex Len sugli scudi per gli ospiti, mentre dall'altra parte si fanno notare Ginobili e Gasol. Spurs che accusano un passaggio a vuoto all'inizio del secondo periodo, subendo la furia di Marquese Chriss e i canestri di Josh Jackson e Troy Daniels: Pop chiama time-out e i suoi rispondono, prima con Davis Bertans, poi con Kawhi Leonard, che distilla minuti da vera superstar. I soli Parker e Anderson faticano al tiro, ma la difesa dei padroni di casa sale di colpi, per il 49-42 di fine primo tempo. Alla ripresa delle operazioni ecco salire in cattedra il professor Pau Gasol, tra triple e canestri in post, ma i Suns non ci stanno: Booker, Jackson e Len riportano sotto la squadra di Triano, che sfrutta anche l'energia dalla panchina di House e un paio di guizzi di Dragan Bender per rimanere a galla. E' poi Manu Ginobili a rubare la scena a fine terzo quarto, con una gragnuola di triple, accompagnata dai soliti canestri in penetrazione di mancina, che lancia gli Spurs in netto vantaggio. Quarto quarto di gestione per San Antonio, che amministra ancora con Gasol, trova punti da Davis Bertans, Joffrey Lauvergne e Brandon Paul, e dà minuti a Dejounte Murray e Derrick White.

San Antonio Spurs (27-13). Punti: Leonard e Ginobili 21, Forbes 16, Gasol 15, Bertans 12. Rimbalzi: Gasol e Bertans 7. Assist: Parker 7.

Phoenix Suns (15-26). Punti: Booker 21, Chriss 12, Jackson 11, House e Daniels 10. Rimbalzi: Chandler 12. Assist: Ulis 6.

Portland Trail Blazers - Atlanta Hawks 110-89

Quintetti confermati al Moda Center di Portland, dove coach Budenholzer conferma Miles Plumlee da centro ed Ersan Ilyasova da numero quattro. Gara dai ritmi lenti, che inizialmente premiano Atlanta, a bersaglio con Kent Bazemore e Dennis Schroder. Ma il primo parziale è targato Blazers, con Damian Lillard e soprattutto C.J. McCollum esiziali per gli ospiti, che soffrono anche l'atletismo di Aminu. Dopo essere stati sotto anche di una decina di lunghezze, gli Hawks si rifanno sotto con la panchina, con Marco Belinelli, Malcolm Delaney e Isaiah Taylor, mentre Taurean Prince sale di colpi. Spetta dunque ancora a C.J. McCollum mantenere le distanze, con Ed Davis importante nel dare verticalità ai Blazers insieme al rookie Zach Collins. Jusuf Nurkic abusa di Plumlee, McCollum continua nella sua buona serata, e il primo tempo si conclude così sul 52-46. Alla ripresa delle operazioni ecco il nuovo allungo di Portland, con Damian Lillard a segno anche in una partita in cui gioca alle prese con i postumi dell'infortunio. Non ha di questi problemi Al-Farouq Aminu, che domina fisicamente contro gli ospiti, lavora in tandem con Evan Turner e contribuisce all'accelerazione decisiva di Rip City. Atlanta sbanda vistosamente, non ha gli uomini nè la forza per controbattere, e affonda sotto i colpi di Shabazz Napier e Pat Connaughton, particolarmente brillanti dalla panchina e pronti a far dilatare il vantaggio oltre le venti lunghezze. Vittoria importante per Portland, ancora tra le prime otto nel ranking della Western Conference.

Portland Trail Blazers (20-18). Punti: McCollum 20, Aminu e Lillard 14, Davis 12, Nurkic e Connaughton 11, Turner 10. Rimbalzi: Nurkic 9. Assist: Lillard, McCollum e Napier 6.

Atlanta Hawks (10-28). Punti: Schroder 14, Prince 11. Rimbalzi: Ilyasova 11. Assist: Schroder 4.