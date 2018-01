NBA - Boston mette KO i Timberwolves, ok i Raptors a Milwaukee

Fonte immagine: NBA Twitter

Boston vince la quinta gara consecutiva contro Minnesota grazie ad un ottima partita di Marcus Smart, entrato dalla panchina con 18 punti a referto. Kyrie Irving sfiora la tripla doppia (16-9-8) mentre Towns è nettamente il migliore dei suoi con una doppia doppia da 25 punti e 23 rimbalzi. Per rispondere subito agli avversari in classifica, vincono anche i Toronto Raptors in casa dei Milwaukee Bucks, grazie ad un terzo quarto da paura. Ibaka, Valalnciunas e DeRozan segnano 61 punti in tre, punendo dei Bucks troppo disattenti. Antetokounmpo segna 24 punti, i più nel primo tempo, mentre Brogdon esce dalla panchina con 19 punti e 3/3 da tre punti.

Boston Celtics - Minnesota Timberwolves 91-84

Boston tiene i ritmi abbastanza bassi sin da subito così da far gestire pochi possessi agli avversari. Il risultato però, è una perfetta parità al termine del primo quarto con Towns attivissimo a rimbalzo. Escono molto bene dalla panchina sia Smart che Crawford, ma è ancora Karl-Anthony Towns a dominare il palcoscenico per gli ospiti con 14 punti e 13 rimbalzi nei primi due periodi. Nonostante questo i Celtics rimangono concentrati e riescono a portarsi sul 48-31. Il match rimane molto equilibrato anche nella seconda parte, con Wiggins e Butler che riescono a dare il cambio a Towns in fase offensiva, ma senza portarsi avanti sugli avversari. I padroni di casa tengono botta seppur con le basse percentuali di Irving, che però si fa vedere con gli assist a Smart, il migliore in campo dei Celtics. Boston prova la fuga ad inizio del quarto periodo toccando i dieci punti di vantaggio grazie a due tiri liberi di Irving. Minnesota ci prova in tutti i modi a rifarsi sotto ma l'ottima difesa orchestrata da coach Brad Stevens ha pochissimi punti deboli e i T-Wolves devono arrendersi alla superiorità degli avversari.

Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 110-129

Nei primi minuti i Raptors faticano a prendere le misure a Antetokounmpo e Middleton, risultando un po' attardati nel punteggio. A Ibaka però bastano pochi istanti per segnare 13 punti che rilanciano gli ospiti verso una fuga immediata con un +9 al termine del primo quarto. La reazione dei Bucks è immediata con il solito Giannis a comandare le operazioni, azzerando il distacco. Ottima anche la prestazione di Middleton e Bledsoe, ma per Toronto risponde Lowry con un paio di canestri consecutivi che valgono il 61-59 di fine primo tempo. Al rientro in campo gli ospiti dominano in lungo e in largo, dando una svolta al match. Prima è DeRozan, il quale di solito si sveglia proprio nel terzo quarto, a dare il primo strappo, poi ci pensa Jonas Valalnciunas a concludere l'opera con Milwaukee immobile sia in attacco che in difesa. Il +26 è decisamente sufficiente per ipotecare il match, nonostante un piccolo calo nel quarto periodo che però non mette mai a repentaglio la vittoria dei Raptors, sempre più secondi ad Est.