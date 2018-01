NBA - I Raptors passano a Brooklyn dopo un OT; vittoria casalinga per i Pacers contro i Bucks

Fonte Immagine: Twitter.com/NBA

BROOKLYN NETS - TORONTO RAPTORS 113-114

A Brooklyn arriva la ventottesima vittoria stagionale e la quinta consecutiva dei Toronto Raptors, stavolta a farne le spese sono stati i Brooklyn Nets. Toronto nella notte ha perso anche una delle sue stelle, il playmaker titolare Kyle Lowry, ma nonostante ciò DeMar DeRozan ha preso per mano la squadra e l'ha portata al successo esterno. La guardia scuola USC Trojans è stata autrice di 35 punti, compresa una tripla per il vantaggio a 26.1 secondi dal termine dell'overtime.

Eppure Toronto sembrava avere in cassaforte questo match già prima dell'extra time, quando la squadra allenata da coach Dwane Casey era in vantaggio di ben dieci lunghezze a quattro minuti e mezzo dal termine del quarto periodo di gioco. Ma poi con la perdita di una pedina importante come Lowry, Toronto è collassata ed i Nets sono riusciti a prolungare la partita fino all'overtime. Se non fosse stato per la gran serata di DeRozan, i Raptors si sarebbero trovati di fronte ad una clamorosa sconfitta.

L'infortunio di Lowry è arrivato quando il playmaker è andato a rimbalzo d'attacco e si è trovato capovolto dall'ala grande dei Brooklyn Nets, Quincy Acy. Quando è andato giù, il prodotto di Villanova ha sofferto dolori alla schiena ed alle gambe ed ha dovuto abbandonare il parquet. La situazione è apparsa più preoccupante del previsto quando il compagno di squadra che lo stava accompagnando fuori dal campo, si è dovuto fermare per i troppi dolori provati dal play. Lowry, nonostante non sia riuscito a finire la gara, ha chiuso con un'ottima prestazione da 18 punti ed 11 rimbalzi.

Ai Brooklyn Nets non è bastata la serata da career high di Spencer Dinwiddie, che nonostante i 31 punti realizzati non è riuscito a portare i suoi al successo, con il suo tiro allo scadere dell'overtime che non ha avuto la benedizione degli dei del basket. Questa è la quinta gara consecutiva dei Nets decisa da tre o meno punti, un vero e proprio record che non si vedeva dalla stagione 2012-2013, in quell'occasione furono i San Antonio Spurs i protagonisti di questa serie di partite.

NEXT GAME - I Brooklyn Nets proveranno subito a rifarsi nel match che li vedrà coinvolti contro i Detroit Pistons, ospitati ancora una volta tra le mura amiche del Barclays Center. Mentre i Toronto Raptors proveranno ad ottenere il sesto successo di fila nella sfida casalinga dell'Air Canada Center, contro i Miami Heat.

INDIANA PACERS - MILWUAKEE BUCKS 109-96

Se l'intera settimana scorsa coach Nate McMillan aveva bacchettato i suoi per ottenere una difesa più aggressiva, nella sfida della notte contro i Milwaukee Bucks si è visto l'ottimo lavoro del coach sui suoi Indiana Pacers, che sono riusciti ad ottenere un'importantissima vittoria casalinga che ha consolidato l'ottavo posto nella Eastern Conference. La difesa di Indiana, come detto, ha dato i suoi frutti, con i Pacers che hanno forzato ben 13 palle perse nei primi 17 minuti di gioco mentre in attacco hanno costruito un vantaggio arrivato fino ai 29 punti e non hanno mai permesso a Milwaukee nemmeno di pensare di tornare in partita.

La scorsa settimana proprio i Pacers erano caduti a Milwaukee e nella notte sono riusciti ad avere la propria vendetta personale giocando con passione ed intensità e dominando per quasi tutto il match, spingendo i Bucks a continue palle perse, o tiri forzati, con l'attacco di Indiana che ne ha tratto vantaggio, realizzando 18 dei primi 25 tiri.

Il top scorer della serata è stato Domantas Sabonis, che ha chiuso con 17 punti e 10 rimbalzi. Ma ottime sono state anche le prestazioni di Victor Oladipo, Thaddeus Young e Myles Turner, con tutti e tre i giocatori che hanno chiuso a quota 15 punti, in una notte dove sono andati ben sette giocatori dei Pacers in doppia cifra. Indiana adesso è alla secondo vittoria consecutiva dopo la striscia negativa di cinque gare.

Ai Bucks invece non sono bastati i 19 punti di Khris Middleton ed i 17 di Giannis Antetokounmpo, nemmeno per impensierire i padroni di casa, con Milwaukee che non è mai riuscita ad arrivare oltre sedici lunghezze di svantaggio fino agli ultimi due minuti del match.

NEXT GAME - Gli Indiana Pacers proveranno a conquistare la terza vittoria consecutiva sempre tra le mura amiche della Bankers Life Fieldhouse, dove ospiteranno i Miami Heat. Mentre invece i Milwaukee Bucks proveranno subito a tornare al successo nella sfida casalinga contro gli Orlando Magic.