NBA - Distorsione alla caviglia per Tony Parker

Nella partita di lunedì notte gli Spurs hanno rimontato Sacramento battendola col risultato di 107-100, senza però poter festeggiare appieno. Infatti a metà dell'ultimo quarto Tony Parker si è diretto verso gli spogliatoi e non è più tornato in campo a causa di una distorsione alla caviglia. Dopo il match lo stesso Tony ha dichiarato "E' stata soltanto sfortuna. Staremo a vedere."

Per adesso da San Antonio nessuna dichiarazione ufficiale, né di Parker sul suo stato né sui tempi di recupero, così come coach Popovich non ha risposto alla domanda sull'argomento. La prossima partita degli Spurs sarà domani notte contro i Lakers ma difficilmente vedremo in campo il transalpino, inizialmente per precauzione in attesa di eventuali sviluppi.

Il numero 9 ha un brutto rapporto con gli infortuni: per il momento ha giocato soltanto 17 partite in stagione dato che ha esordito a fine novembre per recuperare al meglio dall'infortunio occorsogli nei playoff della passata annata. Al suo posto, guadagneranno diversi minuti sia Patty Mills che Dejounte Murray, ventunenne che ha già dimostrato nella scorsa post-season di poter stare in campo anche contro squadre di alto livello.