NBA- vittorie casalinghe per Houston e Milwaukee contro Blazers e Magic fonte: Twitter, MadridOmar

Houston Rockets vs Portland trail Blazers 121-112

Sfida tra due squadre che potrebbero essere protagoniste l’uno contro l’altra nella prossima post season, che ha visto gli Houston Rockets, seconda forza ad ovest, prevalere, nonostante l’assenza di James Harden, contro gli ottimi Portland Trail Blazers, che attualmente ricoprono il quinto spot nella medesima conference. Inizio di partita intenso quello dei padroni di casa che subito mostrano le loro armi offensive migliori: Paul sfrutta con continuità il pick & roll con Capela, mentre il parco tiratori a servizio di Mike D’Antoni è come sempre una spina nel fianco di ogni avversario. Portland prova a resistere lucrando punti in transizione, contro una difesa non sempre impeccabile, ma Green e Gordon regalano un buon vantaggio ai padroni di casa seguiti da Black, che nel pitturato fa la voce grossa per il 25-19 con cui si conclude il quarto di apertura. Ad aprire la seconda frazione è ancora Houston che guadagna in fretta con Paul e Capela la doppia cifra di vantaggio. Lillard prova a mantenere a contatto gli ospiti. CP3 continua a sfruttare i blocchi dei lunghi mettendosi in proprio o fornendo assist puntuali ai compagni, per il + 10 alla fine del primo tempo per i padroni di casa.

Terzo quarto emozionante, ad altissimo punteggio che vede Portland provare a rimontare il passivo accumulato nel primo tempo: Turner è preciso dall’arco dei tre punti ed è servito con continuità da Lillard e McCollum che guidano la reazione degli ospiti. Houston tuttavia continua a macinare gioco e punti, con Gordon che continua il suo clinic da dietro l’arco e con Paul che dal mid-range continua a punire la difesa dei Blazers. Buon contributo da parte di Nurkic per Portland che si mantiene sotto la doppia cifra di vantaggio, non riuscendo tuttavia ad avvicinarsi oltre a degli Houston Rockets che in attacco sono una macchina ben oliata. Ultimo quarto sulla falsa riga di quello precente: Portland ci prova, guidata da Lillard e McCollum, non riuscendo tuttavia ad impedire a Houston di mantenere il vantaggio, garantito anche dalle continue prodezze di Paul e Gordon, senza dimenticare l’ottimo apporto alla squadra portato da Green, Black e Capela. Ultimo tentativo di Portland guidato da Lillard e Turner, che li porta sul -3, che si spegne sull’ennesimo acuto di Paul che guida la propria squadra alla vittoria 121-112.

Rockets: Paul 38, Gordon 30, Capela e Black 13, Green 12, Tucker e Anderson 8

Blazers: Lillard 29, McCollum 24, Turner 18,Davis 11, Napier 9, Nurkic 8

Milwaukee Bucks vs Orlando Magic 110-103

Partita meno scontata di quanto la classifica possa suggerire, che comunque, come da pronostico, vede i Bucks vittoriosi tra le mura amiche contro gli Orlando Magic. Primo quarto equilibrato fatto di botta e risposta continui tra le due squadre: Orlando prova a guadagnare un minimo vantaggio con Gordon, ma la risposta di Milwaukee è immediata. Bledsoe prova a guidare i suoi con due penetrazioni consecutive, ma Orlando resiste grazie ad Hezonja autore di 6 punti nello spazio di pochi minuti. Situazione di equilibrio che si protrae fino alla fine del primo quarto che si conclude sul canestro allo scadere di Bledsoe, per il 30-29 Milwaukee. Buon inizio di seconda frazione degli ospiti che si portano sul + 5 prima di subire la reazione dei bianco verdi guidata da Antetokounmpo, in attacco come in difesa, dove il greco rappresenta un ostacolo difficile da superare. Henson e Giannis riportano Milwaukee in vantaggio, ai quali si aggiunge Bledsoe con la tripla dall’angolo. Primo tempo che vede i padroni di casa andare negli spogliatoi in vantaggio di 7 punti, margine rassicurante, ma non sufficiente a decretare la fine dei giochi.

Nella terza frazione di gioco Fournier prova a scuotere i suoi, ma i Bucks si mantengono in vantaggio grazie alle prodezze di Middleton e Antetokoumpo, che portano e mantengono la propria squadra sulla doppia cifra abbondante di vantaggio. Ottimo contributo di Henson nel pitturato, al quale Orlando prova a rispondere con Speights, efficace dall’arco dei tre punti. Milwaukee dilata il proprio vantaggio grazie ad un buon movimento palla, chiudendo il terzo quarto sul +17, ma subisce una piccola reazione Magic all’inizio dell’ultima frazione di gioco che fa riavvicinare nel punteggio la squadra ospite. Controreazione immediata da parte dei padroni di casa con Dellavedova e Middleton che guidano il parziale. Magic che tuttavia, dopo essere piombati sul -20, hanno un ultimo sussulto di orgoglio e guidati da Hezonja, Iwundu e Byombo tentano l’ultima disperata rimonta, che tuttavia si spegne negli ultimi secondi del quarto.

Bucks: Antetokounmpo 26, Middleton 22, Bledsoe 15, Henson 14, Dellavedova 7

Magic: Fournier 21, Byombo e Speights 14, Hezonja 13, Gordon 11, Mack 8