NBA - I Lakers espgunano Dallas all'overtime, Clippers in scioltezza sui Kings

I Lakers conquistano la quarta vittoria consecutiva contro una squadra di pari livello in classifica, ovvero i Dallas Mavericks. Ottima prestazione di Randle con una doppia doppia da 23 punti e 15 rimbalzi. In termini di punti giocano bene anche Caldwell-Pope (17), Clarkson (19) e Kuzma (18). I padroni di casa trovano in Smith Jr. il top scorer con 23 punti ma anche 17 punti ciascuno di Barnes e Matthews. Prosegue il momento positivo dell'altra squadra di Los Angeles, che vince in casa contro i Kings. La partita è dominata dall'inizio alla fine grazie al solito Lou Williams da 26 punti, mentre per Sacramento Fox e Cauley-Stein combinano per 40 punti.

Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers 101-107

I Lakers provano a mettere la freccia nel primo quarto con Julius Randle protagonista ma anche un ottimo apporto di Caldwell-Pope. Inizialmente risponde Dennis Smith Jr. ma dopo pochi minuti gli ospiti volano sul +11. La situazione si ribalta subito nel secondo periodo con Powell che pareggia il match. Los Angeles subisce una vera e propria pioggia di triple da tutti i giocatori avversari e, ferma in attacco, finisce per dover inseguire di sei lunghezze al termine del primo tempo. Lo spartito è sempre lo stesso al ritorno in campo ma stavolta i Lakers rispondono con Brook Lopez e rimangono a contatto.

Col tempo Dallas perde colpi in attacco e Kyle Kuzma sfrutta l'occasione per rimettere il match in perfetta parità. La squadra di Walton nei primi tre minuti dell'ultimo periodo non riesce a segnare e i padroni di casa arrivano persino a +10, ma il vantaggio è solo momentaneo. Clarkson e Caldwell-Pope hanno le chiavi dell'attacco dei gialloviola e riescono a recuperare in pochi istanti. Quando si arriva agli ultimi minuti i Lakers sono persino in vantaggio ma Barnes segna in arresto e tiro a pochi secondi dalla sirena, rimandando il verdetto all'overtime. Il supplementare però è quasi da subito a senso unico: Randle e compagni si prendono subito il vantaggio e i Mavericks sono costretti a cedere.

Los Angeles Clippers - Sacramento Kings 126-105

Ai Clippers basta il primo quarto per far capire come finirà il match: +13 grazie a Griffin e Teodosic che sembrano più in forma che mai, anche se la cautela è d'obbligo. Dà il suo apporto anche Wallace mentre i Kings non riescono a far girare l'attacco. La panchina di LA patisce un po' inizialmente anche se Sacramento non ne approfitta, così al ritorno in campo dei titolari la squadra di Rivers infligge un altro parziale. Lou Williams rimane il leader di questa squadra in termini di punti e, nonostante i canestri di Fox, porta i suoi sul 64-45 di fine primo tempo.

Lo svantaggio dei Kings inizialmente diminuisce grazie ai canestri di Cauley-Stein ma non è il preludio alla rimonta. Ancora una volta Williams stronca le ambizioni avversarie e ipoteca il match sul +23, risultato più che rassicurante. Nonostante ciò Rivers tiene in campo buona parte dei titolari fino allo scadere del match, l'unico a riposarsi è stato Blake Griffin, rientrato da poco da un infortunio. Ad ogni modo gli ospiti non impensieriscono mai gli avversari nel quarto quarto e i Clippers confermano il buono stato di forma con un'altra vittoria.