NBA - Embiid trascina Phila contro i Raptors. Antetokounmpo decisivo a Washington

Fonte: Liberty Ballers

Toronto Raptors vs Philadelphia 76ers 111-117

Philadelphia ospita i Toronto Raptors nel Milk day e da città calda quale è rende le cose complicate sin dal principio per gli avversari; parte caldissimo Joel Embiid che aiuta i compagni di squadra a prendere il distacco. Nel primo quarto mette a referto 12 punti, non si smentisce nemmeno Ben Simmons che insieme al Camerunense ne infila 8. Da quel colpo i Raptors non si riprenderanno, se non qualche colpo di reni nel quarto quarto per ridurre il distacco, cose che riesce anche parzialmente ma una tripla di Dario Saric riporterà dalla parte di Phila. Non bastano perciò i 24 punti di DeMar DeRozan per Toronto, Embiid risulta essere davvero troppo per Jonas Valanciunes costretto ad una serata in cui il centro dei Sixers gli dà lezioni dal post. Per Joel sono 34 i punti segnati al termine, con 11 rimbalzi. Da segnalare le uscite per infortunio prima di Fred VanVleet, colpa una collisione proprio con Embiid in caduta; poi di J.J. Redick che, in uno scontro ginocchio ginocchio con un avversario, esce dal campo dolorante.

Toronto Raptors: Punti; DeRozan 24, Wright 20, Lowry 13 – Rimbalzi; Poeltl 8, Lowry 7, Siakam 6 – Assist; DeRozan 5, Lowry 4

Philadelphia 76ers: Punti; Embiid 34, McConnell 18, Redick 15 – Rimbalzi; Embiid 11, Covington 8, Saric 7 – Assist; McConnell 8, Simmons 4

Milwaukee Bucks vs Washington Wizards 104-95

Una partita equilibrate e divertente quella tra i Bucks di Giannis Antetokounmpo e i Wizards di John Wall, dove i cambi di vantaggio sono stati molteplici e solo il finale ha saputo rivelarci chi tra le due l’avrebbe spuntata. La franchigia di Washington perde nelle ultime battute, in particolare perché a sostenere Wall in questa gara non c’è sostanzialmente nessuno: Bradley Beal e Kelly Oubre Jr sono gli unici ad arrivare in doppia cifra (19 punti per entrambi), il resto della squadra sembra essere poco presente. Fatto confermato anche dalla pessima percentuale al tiro da tre: 28%. Per Milwaukee c’è il dio Greco Giannis, che non si smentisce mai; in corsa per il titolo MVP e si capisce bene perché. Domina in lungo e in largo e nel finale guida i suoi alla conquista del risultato. Segna un career high nella statistica dei rimbalzi, con 20, segnando 27 punti e distribuendo 6 assist; vederlo giocare appaga l’intelletto direbbe un certo Buffa. Bene anche Eric Bladsoe con 23 punti.

Milwaukee Bucks: Punti; Giannis 27, Bladsoe 23, Middelton 19 – Rimbalzi; Giannis 20, Henson 8, Middelton 6 – Assist; Giannis 6, Brogdon/Middelton 4

Washington Wizards: Punti; Wall 27, Beal/Oubre 19 – Rimbalzi; Gortat 7, Porter/Morris 6, Oubre 5 – Assist; Wall 9